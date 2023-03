Violences racistes et sexistes à Bordeaux : jusqu'à un an de prison ferme requis au procès

Deux ans de prison dont un ferme requis ce vendredi à l'encontre de sept prévenus jugés depuis ce jeudi pour des faits de violences racistes et sexistes dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux, dans la nuit du 24 au 25 juin 2022. Six mois ferme et 18 mois de sursis pour le huitième. La procureure demande également qu'ils aient l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, d’apparaître dans le quartier Saint-Michel et une obligation d’accomplir un stage de lutte contre les discriminations.

Les plaidoiries des parties civiles ont largement souligné les intentions provocatrices des prévenus au moment des faits, et leur proximité de l'idéologie nazie. "Ceux que vous avez vus, ce ne sont pas des nazis au sens propre du terme puisque nous vivons encore dans un état de droit. Ce sont des personnes qui espèrent l’avènement d’un nouveau régime, qui mélangent le nazisme et le fascisme", souligne Me Alimi, avocat d'une des victimes. Durant le procès le président a demandé à l'un des prévenus ce qu'était la Shoah, ce à quoi l'interrogé a répondu : "Hitler a voulu protéger son pays".

Idées ou idéologie ?

La procureure pose la question au tribunal lors de son réquisitoire "s'agit-il de juger les prévenus pour leurs idées ou leur idéologie ? Si je parle d’idées, de mouvances, et bien je me situe dans la démocratie" parce qu'elles peuvent être débattues. "Si je parle d’idéologie, je sors du champ de la démocratie, continue la procureure. L'idéologie est l’ennemie de la démocratie".

La procureure pointe une " véritable expédition punitive " le soir des faits, signée par le groupuscule "Bordeaux Nationaliste". Ces huit hommes, qu'ils se disent " militants, sympathisants ou proches" de Bordeaux Nationaliste, " ça a le même sens, puisqu'il s'agit d'un groupuscule, tout au plus une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui en sont membres ". Elle pointe également une vidéo, avant la soirée, où l'un des prévenus tient une arme lacrymogène et déclare " ça nous fera une arme de plus ". " Une arme pour quoi ? s'interroge la procureure. Pour la tournée des bars ?"