Nice, France

Jusqu'à 30 mois de prison pour les gérants de salons de massage Chinois à Nice, condamnés hier par le Tribunal correctionnel, pour avoir toléré la prostitution dans leurs établissements et exercé illégalement la profession de masseurs.

Trois gérantes ont écopé des plus lourdes peines : 2 ans et demi, dont 18 mois ferme, et des amendes allant jusqu'à 30 000 euros pour 3 sociétés.

Le tribunal a ordonné la fermeture définitive des 8 salons de massage, jugés depuis le début de la semaine. Des prestations sexuelles, comme la masturbation étaient pratiquées. Certains gérants ont été interdits de gérer des entreprises commerciales.