Jusqu'à 10.000 foyers privés d'électricité à Marseille ce mardi matin

Les services d'Enedis sont mobilisés depuis tôt ce mardi matin à Marseille où une coupure de courant a touché jusqu'à 10.000 foyers principalement dans le 11e arrondissement mais aussi dans les 10e et 12e et une partie des 8 et 9e. L'origine de la panne n'est pas connue mais une partie des abonnés a déjà pu retrouver le courant. À 9 heures, il restait 3.900 foyers touchés. L'intervention des services techniques va durer une partie de la journée assure Enedis.