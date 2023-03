Jusqu'à 10 ans de prison ferme : la justice reconnaît coupable les six accusés du braquage de Cayeux-sur-Mer

Six accusés ont comparu pour le braquage du casino de Cayeux-sur-Mer, en septembre 2016

Le procès du braquage de Cayeux-sur-Mer, en 2016, vient de s'achever ce jeudi 30 mars aux assises de la Somme. La justice condamne les six accusés à des peines de prison qui vont de 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, jusqu'à 10 ans ferme.

Le verdict est un peu moins sévère que les réquisitions du procureur, en ce qui concerne les accusés : ils repartent en prison pour 10 ans, 8 ans, 7 ans, 5 ans et 5 ans ferme dont deux avec sursis. L'unique femme accusée, qui a notamment joué le rôle de conductrice lors du braquage, s'en tire avec une peine plus lourde que les réquisitions : 4 ans de prison dont trois avec sursis, selon les avocats Maître Stéphane Daquo (pour la défense) et Maître Marc Blondet, avocat d'un des employés du casino.