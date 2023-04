Jusqu'à 10 mois de prison avec sursis requis pour les violences lors de la marche des fiertés à Bordeaux

Le ministère public requiert jusqu'à 10 mois de prison avec sursis, au tribunal judiciaire de Bordeaux ce vendredi, dans l'affaire des violences à la marche des fiertés le 12 juin dernier à Bordeaux. Deux des neufs prévenus sont concernés par cette peine, assortie d'une amende de mille euros, et de l'interdiction de porter une arme pour l'un d'entre eux. Pour les autres, six mois de prison avec sursis sont requis, ainsi qu'une amende de 1.000 euros pour six d'entre eux. Une peine "d'avertissement" pour la procureure, Aglaë Fradois, parce que les prévenus sont jeunes, insérés, et ne sont pas ou peu connus de la justice. Le 12 juin 2022, lors de la marche des fiertés de Bordeaux, un groupe de neuf personnes est monté sur la maison écocitoyenne de Bordeaux, sur les quais, et a brandi une banderole. Ils auraient également insulté le groupe de manifestants qui passait en dessous, l'un des prévenus est accusé d'avoir envoyé des cailloux sur les participants de la marche.

ⓘ Publicité

"Vous avez des prévenus qui ont tenté de se victimiser, de rappeler qu’ils ont été des victimes" commente la procureure de la République, en référence aux interrogatoires des prévenus, qui ont tous témoigné avoir reçu des projectiles lors de la marche des fiertés, le 12 juin dernier. Au sujet de la banderole "protégez les enfants, stop folie LGBT", qui a été exposée au-dessus de la maison citoyenne lors de la marche par le groupe de prévenus, la procureure s'interroge sur cette phrase : "C’est toujours un choix qui est fait. Les mots doivent être pesés. Liberté d’expression ne signifie pas qu’on puisse écrire tout ce qu’on veut, monter sur le toit d’une maison et le montrer. Non."

Pendant l'audience, les prévenus ont précisé qu'ils ne visaient pas la communauté LGBT, mais le "lobby LGBT" à travers leur action. Un terme qu'ils ont eu du mal à expliquer. « Nous leur avons posé des questions sur leur engagement pour leur donner le bénéfice de la bonne foi, explique Aglaë Fradois. Pour comprendre ce qu’ils avaient à dire. C’était une chance, et pas un piège".

"Je n'ai aucune honte, aucun regret"

Lors de l'audience, les prévenus n'ont exprimé aucun regret, au contraire. "Je suis totalement en accord avec ce qu’il y a écrit sur cette banderole" clame à la barre un jeune de 23 ans. "Je n'ai aucune honte, aucun regret". Il s'interroge même sur son droit à exprimer ses opinions : "Je me demande si on est encore dans un monde libre. Je me demande pourquoi les Américains ont débarqué". La salle, qui déborde de monde, réagit bruyamment à ces mots. "Vous parlez du débarquement ?" demande la présidente du tribunal. Le jeune homme lui répond : "Oui, on est soi-disant dans un monde libre, mais on est jugé pour nos opinions". La présidente fait ensuite le lien avec les saluts nazis, effectués par trois prévenus au moment des faits, qui ont été constatés dans des vidéos au cours de l'enquête. L'homme à la barre nie : « On savait que l’action allait être vue. Je n'en ai fait aucun, aucune vidéo ne le montre. Ce serait insensé ».