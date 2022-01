Jusqu'à 10 mois de prison pour les jeunes qui avaient proposé des cigarettes "trafiquées" dans le Roannais

Ils avaient proposé des cigarettes "trafiquées" à des passants à Roanne et au Coteau fin juillet 2019 afin de les dépouiller. Quatre mineurs ont été condamnés ce jeudi à des peines allant de trois à six mois de prison. Un autre jeune, majeur, avait écopé de 10 mois ferme en novembre dernier.

Le tribunal pour enfants de Roanne a condamné ce jeudi quatre jeunes hommes à des peines allant de trois à six mois de prison, ferme ou assorties de sursis. Ils sont tous impliqués dans l'affaire des cigarettes "trafiquées". Un autre jeune, majeur au moment des faits, avait lui été condamné à 10 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Roanne en novembre dernier.

Une des victimes retrouvée en train de manger du gravier

Fin juillet 2019, ces cinq jeunes avaient proposé des cigarettes roulées à plusieurs passants de Roanne et du Coteau. Des cigarettes qui contenaient de "l'herbe chamanique" et qui une fois consommées plongeaient les victimes dans un état second. Les jeunes en profitaient alors pour les dépouiller et leur voler leur portable. Au moins six victimes avaient été identifiées et une enquête avait été ouverte par le parquet de Roanne.

Plusieurs d'entre elles s'étaient retrouvées plongées dans un état apathique ou de surexcitation après avoir tiré sur ces cigarettes trafiquées. A Roanne, une des victimes des cinq jeunes avait été retrouvée en train de manger des graviers par poignées et une autre s'en était pris à un pompier qui venait lui porter secours.

Si plus de deux ans après les faits la substance précise n'a pas pu être identifiée par les enquêteurs, "les expertises toxicologiques réalisées ont fait apparaître le caractère nuisible et nocif de la drogue retrouvée dans les cigarettes, en provenance de Mayotte", a confié à l'AFP Abdelkrim Grini, le procureur de la République de Roanne. Les cinq jeunes condamnés sont originaires de Mayotte et sont connus de la justice pour de petits délits.