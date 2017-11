Jusqu'à 12 ans de prison ferme pour l'un des plus gros trafic de stups de Marseille

Après deux semaines de procès, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé ce mardi des peines allant jusqu'à 12 ans de prison ferme à l'encontre des 27 protagonistes du très lucratif trafic de stups de la cité des Lauriers. Un réseau révélé au grand jour en mai 2015,

La justice espère avoir porté un grand coup au trafic de stupéfiants qui gangrène les cités marseillaises. Ce mardi 14 novembre, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé des peines de six mois de sursis à douze ans de prison au procès du trafic de stups des Lauriers mis au jour en mai 2015.

Un procès exemplaire

"On joue dans la cour des grands", avait prévenu la procureure Sophie Couillaud, en prononçant ses réquisitions contre les 27 prévenus impliqués à tous les niveaux du lucratif trafic de la cité des Lauriers. Dans ce procès, les chiffres donnent le tournis : 27 prévenus et au total 107 années de prison prononcées dont une partie avec sursis. La peine la plus lourde pour le chef du clan des black : Djoussouf Ahamadan, 42 ans a été condamné à 12 ans de prison ferme. Celui qui se fait appeler sénateur était depuis très longtemps dans le viseur des enquêteurs. Trois de ses frères ont également été condamnés.

On joue dans la cour des grands. Sophie Couillaud, procureure

Mais ce procès est également exemplaire par l'ampleur du trafic. Chaque jour, ce point de vente voyait défiler 1000 clients. Une organisation bien huilée avec des veilleurs de nuit et ses repas livrés sur place pour le personnel et à la clef un chiffre d'affaire estimé à 15 millions d'euro par an. La destination des bénéfices n'a pas pu être déterminé avec certitude lors de ce procès. Le parquet suspecte un blanchiment aux Comores où vit le père de la famille Ahamada.