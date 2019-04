Jusqu'à 2 000 euros de préjudice : attention à l'arnaque aux rétroviseurs en Berry

Les policiers et gendarmes du Cher tirent la sonnette d'alarme face à la recrudescence des arnaques aux rétroviseurs. Les malfaiteurs parviennent à escroquer leurs victimes. Le préjudice va de 500 à 2 000 euros.

Les rétroviseurs coûtent de plus en plus chers. D'où les sommes importantes escroquées

Bourges, France

C'est une arnaque qui resurgit de temps à autre. Les forces de l'ordre du Cher ont été alertés de nombreux cas d'arnaque aux rétroviseurs. L'escroquerie est bien rodée : lors d'un dépassement, un automobiliste indique que vous lui avez abîmé son rétroviseur. Il vous fait des appels de phare. Il recommande alors de faire un constat à l'amiable. L'escroc vous fait croire qu'il dépend de la même société d'assurance, passe un coup de fil à un complice qui se fait passer pour un assureur. Il délivre le même conseil : faire un constat à l'amiable et une transaction de main à main. L'arnaqueur vous amène alors à un distributeur de billet et arrive à convaincre certaines personnes de lui donner entre 500 et 2 000 euros.

Quelques conseils de prudence

Si vous avez été victimes d'une telle escroquerie, il ne faut surtout pas hésiter à porter plainte. Cela permettra aux forces de l'ordre de disposer d'informations supplémentaires et faciliter l'identification des arnaqueurs. "La mise en garde s'adresse surtout aux conducteurs âgés qui sont la cible privilégiée de ce type d'escroc. C'est très bien rodé, ils arrivent aussi à cibler les personnes qui ont de l'argent", explique Frédéric Bonnidon.

Pour être vigilant, il faut suivre quelques conseils.