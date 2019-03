Jusqu'à 5 ans et demi de prison ferme pour les trafiquants d'héroïne d'Ussel et Aurillac

Après trois jours de procès devant le tribunal correctionnel de Tulle, 13 personnes ont été condamnées ce jeudi à des peines allant de 5 mois de prison avec sursis à 5 ans et demi de prison ferme. Elles comparaissaient dans le cadre d'un vaste trafic de stupéfiants entre Ussel et Aurillac.

Tous les accusés ont été reconnus coupables. 13 personnes, 9 hommes et 4 femmes, ont comparu durant trois jours. Elles répondaient d'un trafic de stupéfiants, de cannabis, de cocaïne, mais surtout d'héroïne allant d'Ussel à Aurillac. Le tribunal correctionnel de Tulle a suivi peu ou prou les réquisitions du procureur. Les peines les plus lourdes, 5 ans et demi et 3 ans de prison ferme et maintien en détention reviennent surtout à deux des protagonistes aurillacois qui sont apparus comme les fournisseurs de la drogue. Les mis en cause corréziens écopent surtout de peines de sursis.

