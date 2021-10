Jusqu'à 500 fêtards pour une rave party au sud de Redon

Du matériel de type "soundsystem" et des lumières ont été installés dans un hangar (image d'illustration).

La fête continue à Théhillac, dans le Morbihan, au sud de Redon. Après s'être installés dans un hangar désaffecté dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 octobre, 200 teufeurs ont prévu de passer une deuxième nuit sur place. Près de 500 personnes étaient rassemblées au départ. Ils avaient prévu de quitter les lieux ce dimanche matin mais ils ont finalement prévenu les gendarmes de la prolongation de cette rave party jusqu'à lundi matin, malgré l'interdiction tous les "rassemblements festifs à caractère musical" dans le département suite à un arrêté préfectoral pour le week-end d'Halloween.

L'agriculteur a tenté d'empêcher l'installation

Le rassemblement se déroule sans débordement, encadré par une association de prévention. L'installation a cependant été plus tendue, puisqu'un agriculteur, qui entreposait sa paille dans le hangar, a tenté de les faire partir, en vain. Trois patrouilles de gendarmes ont été mobilisées, des effectifs s'apprêtent à passer une deuxième nuit sur place où du matériel de type "soundsystem" et des lumières ont été installés. Une autre rave party a rassemblé plus de 1.000 personnes à Guerlesquin dans le Finistère.