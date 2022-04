Jusqu'à 6 ans de prison pour les jeunes qui ont séquestré un étudiant de Montpellier à Noël

Les 3 jeunes qui ont séquestré, humilié et frappé un étudiant de Montpellier le jour de Noël viennent d'être jugés. Ils sont condamnés à de la prison ferme : entre 3 et 6 ans.

C'est une soirée qui a dégénéré. Dans la nuit du 25 au 26 décembre 2021, un étudiant de Montpellier invite chez lui trois personnes avec qui il a sympathisé peu avant. Ces 3 jeunes l'ont séquestré, humilié puis volé. Ils ont été jugés mardi 26 avril et sont condamnés à des peines entre 3 et 6 ans de prison.

Le jeune homme de 21 ans n'avait rencontré ses agresseurs que la veille. Une fois dans sa chambre d'étudiant, la soirée commence par une partie de jeux vidéo. Puis la situation bascule. L'étudiant est d'abord frappé dans le dos. Sous la menace d'un couteau, il doit se déshabiller. Il est alors filmé en caleçon et cette vidéo est partagée sur les réseaux sociaux.

Les agresseurs interpellés grâce aux empreintes digitales

Après plusieurs heures de séquestration, les trois jeunes (18, 19 et 21 ans) s'en vont. Ils emportant alors la console de jeu, l'ordinateur, des vêtements des chaussures, et même de la nourriture. Ils s'emparent aussi de la carte d'identité et du permis de conduire de l'étudiant en le menaçant de représailles s'il venait à les dénoncer.

Ils seront finalement interpellés grâce aux empreintes digitales relevées par la police dans le studio.