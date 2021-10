Jusqu'à 7 ans de prison pour 21 membres d'un réseau international de passeurs

21 membres d'un réseau international de passeurs ayant organisé le transport illégal en camion de migrants entre la France et l'Angleterre entre 2016 et 2019 ont été condamné ce mercredi à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Les faits se sont notamment déroulés à Calais et Dunkerque.

Des peines allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement ont été prononcées mercredi par le tribunal correctionnel de Lille à l'encontre de 21 membres d'un réseau international de passeurs ayant organisé le transport illégal en camion de migrants entre la France et l'Angleterre de 2016 à 2019.

Une enquête débutée en 2018

L'enquête avait débuté sur le port de Calais en août 2018 avec l'arrestation d'un chauffeur de poids lourd roumain. Dans des coffres sous la cabine de pilotage, trois migrants kurdes avait été retrouvé.

L'exploitation des lignes téléphoniques avait permis de remonter vers plusieurs ressortissants roumains et des numéros britanniques localisés dans les environs de Grande-Synthe et jusqu'aux commanditaires présumés du réseau. L'un des commanditaire, domicilié en Grande-Bretagne a été condamné à sept ans de prison ferme et à 100.000 euros d'amende. Au cours de l'enquête, cet homme avait été identifié comme le principal commanditaire côté britannique qui collectait notamment l'argent des migrants, donnait des instructions et rémunérait les passeurs.

Vingt autres personnes du réseau ont par ailleurs été condamnées à des peines allant du sursis à six ans de prison ferme. Le tribunal a prononcé l'interdiction définitive du territoire français pour 19 d'entre eux. Essentiellement roumains, pour certains iraniens, irakiens ou afghans, la plupart étaient des chauffeurs, convoyeurs ou des gérants d'entreprises de transport roumaines impliquées.

Jusqu'à 14 000 euros par adulte pour une traversée.

Lors de l'enquête, les écoutes mises en place par la justice sur de nombreuses lignes ont permis de décompter 259 passages, dont 167 réussis, permettant d'estimer le nombre de migrants arrivés en Angleterre à 327, pour 140 interceptés en France. Ces écoutes ont aussi révélé les tarifs des traversées: 10.000 à 12.000 livres (de 11.700 à 14.000 euros) par adulte, légèrement moins pour un enfant.

Les chauffeurs pouvaient transporter entre une et quatre personnes, la plupart du temps depuis le port de Calais, parfois depuis Dunkerque, et même Bruges et Rotterdam. Au total, autour de 5 millions d'euros auraient été générés par ce trafic. Un autre commanditaire du réseau, de nationalité roumaine, sera lui jugé en novembre.