Jusqu'à 7 ans de prison pour un trio de trafiquants de drogue à deux pas de la mairie de Bergerac

Leur arrestation par le RAID avait fait du bruit fin mai à deux pas de la mairie de Bergerac . Trois prévenus étaient jugés pour "un important trafic de stupéfiants" décrit le président en préambule de l'audience correctionnelle. À l'époque du coup de filet, six personnes sont embarquées par la police de Bergerac et les équipes spécialisées de la police, tous soupçonnés de participer au réseau. Ce lundi après-midi, devant le tribunal correctionnel, ils ne sont que trois. Un jeune homme de 25 ans qui a replongé dans la drogue à sa sortie de prison, désigné comme la tête du réseau par l'enquête, une femme de 56 ans au casier vierge accusée d'être la revendeuse, et une Bergeracoise de 40 ans, connue par la justice et qui assume sa toxicomanie. Elle est la nourrice du point de deal. Les trois autres personnes arrêtées sont également poursuivies dans le cadre d'autres procédures, insiste la procureure à l'audience.

Une revendeuse qui voulait "aider les âmes perdues à retrouver leur chemin"

Les enquêteurs ont été mis sur la piste de ce réseau au mois de mars 2023. Ils apprennent qu'un trafic de cannabis, héroïne, crack et cocaïne se tient à quelques pas de la mairie de Bergerac. Les policiers décident de planquer devant l'appartement désigné par un témoignage anonyme. Il ne faut pas longtemps aux fonctionnaires pour voir défiler des têtes qu'ils connaissent bien. "Des clients dans une grande misère sociale, avec des revenus modeste ou très faibles" rapporte le président du tribunal. Une vingtaine de clients ont témoigné devant les enquêteurs. Certains viennent frapper à la porte de cet appartement plusieurs fois par jour pour acheter leur consommation.

130.000 euros de marchandises saisis

C'est une petite dame de 56 ans, sous curatelle, qui ouvre la porte à ces clients. Une revendeuse qui explique en garde à vue aider "les âmes perdues à retrouver leur chemin". "Du social qui ne dure que cinq à dix minutes" relève la procureure à l'audience de lundi, puisque les transactions s'enchaînent 7 jours sur 7, et parfois même la nuit. Les clients ont le choix de plusieurs types de drogues, dans des quantités "très importantes" selon l'instruction. Plus de 300 grammes de cocaïne, 1,6 kilo d'héroïne, 1,2 kilo de cannabis, 75 grammes d'ecstasy et 3 grammes de crack ont été saisis le jour des arrestations pour un prix à la revente estimé à 130.000 euros.

Des réponses confuses

Cette revendeuse de drogue se décrit elle-même consommatrice de drogues, également sous morphine à cause de douleur au nerf sciatique. Formée pour être éducatrice sportive, elle n'a plus travaillé depuis le début des années 2000. Également malade d'un cancer, cette femme manifestement vulnérable, assure avoir été sous l'emprise d'un fournisseur de drogues qui la forçait à vendre.

Ce revendeur, c'est le jeune homme de 25 ans, habitué du trafic de drogue. "Tête du réseau" selon les enquêteurs. Il minimise sa participation à ce réseau à la barre du tribunal. Selon lui il ne fait que "livrer" des produits à la revendeuse de 56 ans. Les questions du tribunal, de la procureure et de son avocate s'enchaînent et les réponses sont confuses jusqu'à ce qu'il admette avoir livré des drogues dures, sans en dire davantage sur son rôle dans le réseau. Faits qu'il avait pourtant reconnus en garde à vue.

Une nourrice elle-même accro à la cocaïne

En plus de cet appartement, la drogue est revendue dans plusieurs points de deal du Bergeracois. Avant d'être remise aux clients, la marchandise est stockée juste à côté de l'appartement principal : dans la cave d'une voisine. Une femme de 40 ans, qui ne travaille pas et qui ne se souvient pas de la date de son dernier contrat. Elle-même accro à la drogue, elle accepte de remettre les clés de sa cave à sa voisine revendeuse contre un gramme de cocaïne par mois. Une nourrice qui assure ne toucher que très peu de bénéfice du trafic "je vais aux restos du cœur tous les lundis" Elle se doutait bien "que ce n'étaient pas des pots de fleurs" qui étaient stockés dans sa cave, mais elle assure ne pas connaitre la quantité qui était entreposée.

La nourrice est condamnée à cinq ans de prison dont un avec sursis et obligation de se soigner ses addictions. Elle ne doit plus non plus se rendre en Dordogne. La femme de 56 ans, accusée d'être la revendeuse, est condamnée à six ans de prison ferme et 10.000 euros d'amende. Le tribunal a enfin condamné le récidiviste de 25 ans à sept ans de prison ferme et 15.000 euros d'amende.