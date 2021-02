Jusqu’à 8 ans de prison pour les membres du réseau d’exploitation de mendiants bulgares à Toulouse

Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné les membres des familles accusées d’avoir mis en esclavage des mendiants bulgares dans les rues de Toulouse. Les peines vont de un à huit ans de prison pour les deux chefs de famille. Les 17 prévenus, des hommes et des femmes interpellés lors d'un coup de filet policiers en juin 2018, sont déclarés coupables de traite d'êtres humains et exploitation de la mendicité. Les peines vont de 1 an à 8 ans de prison pour les chefs de clan. Trois prévenus devraient sortir de prison, leur peine ayant déjà été purgée. Mais ils seront renvoyés en Bulgarie.

Les mendiants devaient ramener 900 à 4.000 euros par mois

Ce procès qui a duré 10 jours à la salle Mermoz, hors des murs du tribunal judiciaire à cause du nombre de prévenus, d'avocats et des interprètes a eu pour particularité de se tenir sans parties civiles.

Le procès des réseaux bulgares avait été délocalisé à la salle Mermoz à Toulouse © Radio France - Pascal Danyel

Les victimes étaient en effet volontairement retournées en Bulgarie depuis le début de l'enquête il y a près de quatre ans. Pour l'accusation, les prévenus "ne vivaient pas dans la misère comme ils le prétendent. Le camp de Gabardie (au nord-est de Toulouse) était leur siège social, leur "lieu de travail", d'où ils contrôlaient leurs mendiants" qui leur ramenaient chacun entre 900 et 4.000 euros par mois, selon la procureure Hélène Gerhards.

Pour elle, il y avait d'un côté des personnes "dans un état de santé et d'hygiène déplorable, édentées, handicapées, dormant sur des bâches en plastique, frappées, privées de leurs papiers d'identité, et contrôlées avec de la mauvaise vodka achetée en Andorre". Et de l'autre, les prévenus s'exhibant sur les réseaux sociaux "avec des voitures de luxe, des repas fastueux, des liasses de billets et des bijoux en or (...) qui racontent être eux aussi des 'pauvres mendiants' ", dit-elle.