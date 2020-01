Jusqu'à 9 600 abonnés privés d'électricité par un "acte de malveillance" en Nord-Isère

Saint-Quentin-Fallavier, France

Peu après 9h ce mardi matin, des entreprises et particuliers de la commune de Saint-Quentin-Fallavier et des plusieurs communes environnantes - 9 600 abonnés en tout entre Isère (6 000) et Rhône (3 600) - se sont trouvés privés d'électricité à la suite d'un "acte de malveillance", "une action de grévistes" explique la société RTE (Réseau de transport d'électricité) au niveau de laquelle se trouvait la coupure. Les abonnés isérois concernés se trouvaient à Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine, Roche et Vaulx-Milieu.

En lien avec Enedis, RTE a finalement annoncé vers 13h le rétablissement de tous les foyers et entreprises concernés.