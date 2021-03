Jusqu'à 91 km/h au-dessus de la limite autorisée sur les routes du Gard

C'était le cheval de bataille de Didier Lauga, pendant ses cinq années dans le costume de Préfet du Gard : la sécurité routière. Malheureusement, dans le département, les semaines se suivent et se ressemblent avec toujours autant de grands délits routiers et de très grands excès de vitesse. La mégane RS de l'élément rapide d’intervention (ERI) du peloton d’autoroute de Grand-Gallargues tourne à plein régime, ce fut le cas notamment le vendredi 26 février 2021, lors d'un service nocturne de 20h à minuit, pendant lequel les infractions à la vitesse suivantes sont enregistrées.

201 km/h pour 110, vitesse maximale autorisée, mais aussi 182 km/h pour 130, 176 km/h pour 130 et encore 172 km/h pour 130. Ce soir là deux retentions du permis de conduire (dont un probatoire) sur l 'A9 sens Nîmes/Montpellier.

Le jeudi 04 mars encore, les gendarmes ont procédé à une nouvelle rétention du permis de conduire pour une vitesse de 171 km/h pour 110 (Permis Probatoire), sur l'A9 dans le sens Nîmes/Montpellier.

Dimanche dernier, le 7 mars, la brigade motorisée de Nîmes procède à des contrôles en plein après-midi au Grau du Roi. Le bilan ? Neuf infractions relevées : un excès de vitesse de plus de 50 km/h (172 pour 90) et six excès de vitesse entre 20 et 30 km/h, mais également un défaut d’assurance et une récidive de conduite sous stupéfiants avec excès de vitesse de plus de 20 km/h (Le conducteur a été placé en garde à vue)

"Pour ceux qui ont tendance à appuyer sur le 'champignon', levez le pied ! Le route est un espace commun, pour la sécurité de tous il y a des règles à respecter ! La vitesse tue, c’est une réalité." Gendarmerie du Gard

Le dimanche 07 mars en fin de journée, un service de contrôle vitesse a été mené par les militaires de la compagnie de Pont-Saint-Esprit à Vénéjan, axe secondaire du Gard Rhodanien très fréquenté et particulièrement exposé aux accidents.

Vers 18h, un automobiliste conduisant une Alpine A110 a été contrôlé à la vitesse de 137 km/h alors que la vitesse y était limitée à 80 km/h. Son véhicule a été aussitôt placé en fourrière et le permis de conduire a retiré sur-le-champ.