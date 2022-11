Traversées de la Manche : jusqu'à deux ans de prison pour cinq membres d'un vaste réseau de passeurs

Des gendarmes patrouillent sur la plage et dans les dunes de la Côte d'Opale pour empêcher les migrants de traverser la manche en embarcation de fortune.

Cinq personnes ont été condamnées ce vendredi 5 novembre par le tribunal de Boulogne-sur-Mer pour avoir participé à un important réseau de passage de migrants des côtes de la région jusqu'aux côtes anglaises, entre la fin de l'année dernière et la fin de l'été. Trois hommes et deux femmes, tous arrêtés au mois de septembre, ont été condamnés à des peines d'entre 18 mois de prison avec sursis et 2 ans de prison ferme.

Un réseau "bien rodé"

C'est un bateau de migrant sur cinq parti des côtes du Nord et du Pas-de-Calais cette année qui était fourni par ce réseau de livraison. Grâce à lui, 2600 migrants ont pu tenter la traversée, plus de 1500 ont réussi à atteindre les côtes anglaises.

Tout était organisé à partir d'un hangar à Quesnoy sur Deûle, dans la métropole lilloise. À l'intérieur, une véritable usine de préparation de kit de navigation. Dans chacun des 80 kits confectionnés sur place : un bateau gonflable, 4 bidons d'essence, 40 gilets de sauvetage, et un gonfleur. La saisie de la police dans le hangar en septembre dernier a été la plus grande saisie de matériel nautique jamais réalisée en France.

Du matériel venu d'Allemagne et des Pays-Bas, acheminé du hangar jusqu'aux plages de Wissant, Sangatte ou Leffrinckoucke par une flotte d'une trentaine de chauffeurs. "Sans eux, le réseau ne peut pas tourner", insiste la procureure, qui décrit un système "bien rodé", très organisé, où chacun avait sa place.

Pièces du puzzle toujours manquantes

Ces chauffeurs enchaînaient les allers-retours de nuit. Âgés d'une vingtaine d'année, originaire pour la plupart de la région, ils recevaient des SMS avec les lieux où se rendre : "On y va, on ne sait pas ce qui se passe avant ni ce qui se passe après", se défend un jeune homme à la barre. "Ce sont des jeunes qui ne posent pas de question", enfoncent les avocats de la défense. "Des bateaux, ce n'est pas comme de la drogue ou de l'argent, ils disent ne pas savoir que c'était illégal de les transporter." L'un d'entre eux pensait même au début travailler pour une association humanitaire.

Pour chaque trajet, ils gagnaient 200 à 300 euros. Pas de grosses sommes, "mais ce ne sont pas de petits passeurs, leur activité a duré sur plusieurs mois", attaque la procureure. Reste que la tête pensante du réseau, un homme soupçonné d'avoir lui amassé plusieurs millions d'euros, n'a pas été interpellé. "On ne peut pas finir un puzzle si on n'a pas toutes les pièces", conclut un avocat de la défense.