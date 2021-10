Jusqu'à deux ans de prison pour les braqueurs de l'autoroute A13

Deux hommes ont été condamnés ce mercredi après-midi respectivement à 24 mois et à 18 mois de prison (dont douze avec sursis) par le tribunal correctionnel d’Évreux. Ils ont été reconnus coupables de plusieurs braquages avec arme de stations service le long de l'A13 en août 2021.

En août dernier, les deux prévenus ,qui se connaissant depuis une dizaine d'années, avaient braqué plusieurs stations service le long de l’autoroute A13, à Rosny-sur Seine, Beuzeville et Vironvay. Lors de leur procès cet après-midi, ils ont reconnu les faits : "J'étais dans une situation très compliquée" explique l'un d'eux, "ça m'a permis de payer mes dettes, de payer mon loyer" répond-il au président lorsqu’il est interrogé sur les faits. Et le président d'insister : "Pourquoi continuer après le premier braquage le 16 août ?" "J'étais sous l'emprise de l'alcool, ce que j'ai fait, c'est très grave" tente-t-il. Au moment d'interroger le second prévenu, "je ne vais pas lire votre casier parce qu'il est trop long" lance le président au Vernonnais de 41 ans. Lui aussi reconnaît les faits sur fond d'alcool, "je regrette, c'est de ma faute", tandis que son comparse présente ses excuses aux victimes.

Des explications qui ne convainquent pas le procureur de la République qui requiert à l'encontre des deux hommes trente-six mois de prison pour "des faits particulièrement graves".

Les deux hommes ont, à plusieurs reprises, fait usage d'un pistolet d'alarme pour menacer leurs victimes. C'était "un moyen de dissuasion, l'arme est très réaliste, je n'avais en aucun cas l'intention de l'utiliser contre une victime" tente le plus jeune prévenu, âgé de 31 ans, alors que l'avocat d'une des parties civiles fait part de "faits extrêmement graves ou violents qui devraient être en cour d'assises".

Ils ont violenté le caissier, l'ont frappé à plusieurs reprises. Ils ont essayé de lui mettre un sac sur la tête. Il a cru qu'il allait être exécuté - maître Benoît Menuel

Le client de maitre Menuel est toujours très choqué, un mois et demi après les faits, "il n'est pas retourné travailler" et évoque des troubles et un stress post-traumatique.

Les deux hommes ont été reconnus coupables de vol, de vol avec violences et de violences. Ils écopent respectivement de 24 mois de prison et 18 mois de prison ferme (dont douze avec sursis). Une peine différente pour tenir compte de "l'insertion professionnelles, sociale et familiale" du prévenu selon le procureur. Ils sont également condamné à verser 800 euros pour préjudice moral à l'une de leurs victimes. Les autres victimes verront leur demande d'indemnisation examinée en audience civile le 15 mars 2022.