Jusqu'à trois ans de prison ferme pour des cambriolages dans des stations de ski vosgiennes

Ils avaient volé du matériel dans tout le massif vosgien. Un préjudice d'environ 200.000 euros, au détriment de stations de ski, d'entreprises et de particuliers. Trois hommes, de 22 à 24 ans, ont été condamnés, hier, par le tribunal de Colmar, à des peines allant d'un an de prison avec sursis à trois ans de prison ferme.

Ils avaient notamment sévi, entre la mi-août et la fin octobre, dans les stations de ski du Markstein - où ils ont dérobé, entre autres, des canons à neige et du matériel informatique tout neuf, du Lac Blanc, de la Bresse et de Gérardmer, pour un préjudice estimé à 200.000 euros.

Un projet de rénovation "aussi farfelu qu'illusoire"

Ils ont expliqué à l'audience qu'ils comptaient en fait rénover l'Altenberg, un ancien centre de cure situé sur la commune de Stosswihr, aujourd'hui à l'abandon. Une idée "aussi farfelue qu'illusoire", selon la procureure, "mais les vols étaient bien organisés."

Pour un total de 18 vols, les deux principaux prévenus ont écopé de peines de 36 et 30 mois ferme, le troisième de douze mois avec sursis.