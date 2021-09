Jusqu'à trois ans de prison ferme dans l'affaire du trafic de cornes de rhinocéros jugé à Rennes

Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné les membres d'un réseau international de trafic d'ivoire, ce mercredi 8 septembre 2021. Des peines allant jusqu'à trois ans de prison ferme ont été prononcées contre des hommes de nationalité irlandaise, chinoise et vietnamienne.

Neuf prévenus de nationalité irlandaise, chinoise et vietnamienne étaient jugés à Rennes cette semaine (image d'illustration).

C'était le jugement d'un trafic d'ivoire de grande envergure. Ce mercredi 8 septembre, le tribunal correctionnel de Rennes a prononcé des peines de prison contre les membres d'un réseau international trafiquant défenses d'éléphants et cornes de rhinocéros.

Un Irlandais de 33 ans, considéré comme l'homme au centre de ces trafics, a été condamné à trois ans ferme avec mandat d'arrêt pour "détention de spécimen de faune sauvage menacé d'extinction". Son frère, lui aussi impliqué dans ces trafics, a été condamné à deux ans ferme pour le même motif.

Trafic vers l'Asie

Les deux autres hommes du dossier irlandais, âgés de 29 et 33 ans, ont été condamnés à un an avec sursis, pour avoir acheté les défenses d'éléphant. Ils sont tous les quatre suspectés d'appartenir à un groupe de délinquance itinérante connu sous le nom de "Rathkeale Rovers", du nom du village irlandais du comté de Limerick où ils sont situés.

Un chef d'entreprise chinois, spécialisé dans l'exportation d'antiquités et de parfums, a été reconnu coupable de "contrebande ou transport de produits d'animaux d'espèces protégées." Il est condamné à deux ans de prison ferme. Des photos dans son téléphone ont permis de démontrer que 62 défenses d'éléphant ont transité par son entreprise entre novembre 2015 et avril 2016. Un de ses assistants, âgé de 41 ans, a été condamné à un an de prison ferme.

Un procès rare

Enfin un restaurateur, considéré comme le principal client du groupe irlandais, a été condamné à 18 mois de prison ferme. Un autre homme, âgé de 58 ans est lui condamné à 18 mois de sursis pour "détention d'espèce de faune sauvage sans document régulier". Le neuvième prévenu a été relaxé.

Toute cette affaire était parti d'un simple contrôle dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 à Dangé-Saint-Romain, dans la Vienne. Les douanes de Poitiers interceptent trois Irlandais. Dans leur véhicule, il y a quatre défenses d'éléphants d'Afrique pour un poids total de plus de 42 kilos, et 32.800 euros en espèces. "Il est rare que des trafics d'espèces menacées d'une telle envergure soient démantelés puis jugés", expliquait l'association Robin des Bois, partie civile dans ce procès, à France Bleu Armorique.