Jusqu'à un an de prison ferme dans une affaire de traite d'êtres humains à Libourne

Quatre hommes condamnés ce mardi par le tribunal judiciaire de Libourne dans une affaire de traite d'êtres humains. Le principal mis en cause écope de trois ans de prison dont deux avec sursis pour "traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes à Libourne ; opération illicite de prêt de main-d'œuvre dans un but lucratif ; soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes ; exécution d'un travail dissimulé". Les faits se sont passés entre le début de l'année 2021 et la fin 2022. Chacune des victimes sera indemnisée pour son préjudice mais également pour ses frais de défense.

Dans cette affaire, trois des mis en cause ont été reconnus coupables de traite d'êtres humains, et auraient participé à la venue en France d'au moins sept victimes marocaines, dont certaines déjà insérées dans leur pays, avec un travail et une famille. Il leur aurait été proposé, en échange d'environ 12.000 euros chacun, un contrat de travail dans le milieu de la vigne, mais aussi un titre de séjour et un logement. Les sept victimes qui se sont porté parties civiles n'ont en réalité travaillé que quelques jours et ont été logées dans des conditions indignes, dans un appartement vétuste "rongé par les rats et les mites" précise, Me Dounia Ghettas. "C'était toujours le même stratagème, raconte l'avocate de six des sept victimes. Mes clients n'ont eu aucune possibilité de retour en arrière, parce qu'ils se sont endettés, qu'ils ont des créanciers qui les attendent, et qu'ils n'ont plus de travail dans leur pays". Après la décision de justice, l'avocate se félicite d'un "jugement qui vient rééquilibrer la balance et redonner de la dignité" à ses clients.

Une décision rare

Pour le collaborateur de Me Ghettas, Me Uldrif Astié, cette décision "a valeur d'exemple, pour mettre un terme à des pratiques qui ont lieu à Libourne, mais pas que, et qui consistent à exploiter cette main-d'œuvre en leur faisant miroiter un El Dorado qu'ils ne trouveront pas en France". Il salue également un travail "considérable des policiers, du procureur, de l'administration d'une manière générale. Je pense que c'est une manière de marquer les esprits".

Les avocates de la défense estimaient que certaines infractions n'étaient pas caractérisées comme Me Duval-Veron, dont le client a été condamné à 1 an de prison avec sursis : "Il y a un certain nombre de négligences qui n'avaient pas été contestées par mon client, le tribunal à décider que cela suffisait pour caractériser les infractions. C'est une appréciation que je ne partage pas mais mon client n'entend pas faire appel".