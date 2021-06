Jusqu'à un an de prison pour avoir introduit de la drogue dans les prisons héraultaises

Ce mercredi 23 juin, trois femmes et deux hommes ont été interpellées par les policiers du commissariat de Béziers pour avoir fait entrer de la drogue dans les établissements pénitentiaires de Béziers et Villeneuve-lès-Maguelone. C'est à l’occasion d’une enquête sur des vols de véhicules et d’accessoires dans le Biterrois, que les enquêteurs ont découvert ce trafic.

Au cours de leur garde à vue, les mis en cause ont reconnu leur participation à ce trafic de drogue de plusieurs centaines de grammes de cannabis sur quelques mois.

Ils acceptent la peine proposée par le Parquet

Les trois jeunes femmes, sans aucun antécédent judiciaire, ont accepté la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis proposée par le parquet dans le cadre d'une CRPC (Comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité).

Deux hommes, actuellement détenus dans le cadre d'autres procédures, ont accepté les peines de six mois d'emprisonnement pour l’un et un an d’emprisonnement pour l'autre, avec mandat de dépôt pour les deux.