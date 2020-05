CARTES : Jusqu'où les poitevins peuvent-ils désormais se déplacer ?

Depuis le 11 mai, il est possible de se déplacer sans attestation dans un rayon de 100 kilomètres. Une disposition qui a pour but d'éviter un déconfinement trop brutal. Dans le Poitou, tout le monde peut donc en profiter, mais de manière différenciée en fonction du domicile.

100 kilomètres à vol d'oiseau, l'étau s'est desserée partout en France sur les déplacements. L'objectif est de permettre à chacun de reprendre des déplacements, sans attestation, tout en évitant de trop grands mouvements en France. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, si tout le monde profitera de cette mesure, les possibilités offertes à chacun seront bien différentes en fonction du lieu de résidence.

Depuis Niort les possibilités offertes se tournent sur la côte Atlantique. 100 kilomètres, cela permet d’aller visiter une partie des bords de mer charentais, d’aller déambuler dans la vieille ville de La Rochelle ou encore dans le port de plaisance de Rochefort. Il faut cependant rappeler que même si les plages de La-Tranche-Sur-Mer se trouvent dans le périmètre Niortais, l'interdiction de fouler le sable court toujours (même si la réouverture pourrait intervenir prochainement).

100 km depuis Niort - ESRI France

Depuis Poitiers en revanche, hors de question d'accéder au littoral. Les 100 kilomètres permettent uniquement de se rendre en direction des terres. L'Ouest du Marais Poitevin est accessible ainsi que Tours (Indre-et-Loire). Les parcs naturels régionaux de la Brenne et du Loire-Anjou-Tourraine sont également accessibles depuis Poitiers.

100 km depuis Poitiers - ESRI France

De grandes disparités en fonction du nord et du sud

La position géographique des domiciles influencera fortement les déplacements. Notamment en ce qui concernes les accès à des villes comme Nantes, Angers, Limoges ou encore Angoulême pour les Poitevins.

Ainsi par exemple. Pour les habitants de Mauléon dans le nord des Deux-Sèvres, Nantes et Angers seront accessible en plus de La Rochelle. A l'inverse, pour les habitants de Civray au sud de la Vienne, c'est Limoges et Angoulême qui seront accessibles (elles ne le sont pas depuis Poitiers).

La différence entre Mauléon (Nord) et Civray (Sud) - CalcMaps

Néanmoins, pas question de profiter des spécialités de ces deux villes. Se rendre à la cité de la BD d'Angoulême ou encore au musée national Adrien Dubouché, spécialisé dans la porcelaine à Limoges, sera impossible. Les établissements sont encore fermés au public.

Les nouvelles règles

Autre précision de taille, la limite des 100 kilomètres ne s’applique pas si vous restez dans le même département. Il sera donc possible de traverser les Deux-Sèvres du Nord au Sud, de La Charpentrie à Couture-d’Argenson, et ceux, même si la distance entre les deux communes est de 110 kilomètres.

Enfin, si vous souhaitez vous déplacer au delà de la limite il faudra une attestation, téléchargeable sur le site du gouvernement. L’autorisation sera donnée pour motif familial impérieux ou pour déplacement professionnel. Si vous souhaitez connaitre les limites autour de chez vous, le site https://deconfinement.logiciel-sig.com/ permet de calculer le rayon de 100 kilomètres autour de chez soi.