Justice : 1.000 contractuels embauchés pour réduire les délais

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a annoncé ce lundi que la justice allait embaucher 1.000 contractuels afin de réduire le délai de traitements des affaires civiles. Ils occuperont des postes de "juristes assistants et renforts de greffe".

Accélérer le traitement des divorces, des jugements aux prud'hommes, les décisions sur la filiation, etc. Afin de réduire les délais de traitement des affaires civiles, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Jutice a indiqué ce lundi dans Le Parisien que 1.000 contractuels allaient être embauchés pour occuper des postes de "juristes assistants et renforts de greffe". Actuellement, la justice civile, qui traite le quotidien des Français, compte "1,3 million de dossiers en souffrance", avec des délais moyens de "quatorze mois en première instance, et de dix-sept mois en appel" a expliqué le garde des Sceaux.

Ces nouvelles embauches doivent faire office de "sucre ultrarapide" pour résorber ces délais selon Eric Dupond-Moretti. "Dans les trois ans à venir, je veux que l'on passe à un délai d'attende de six mois" a-t-il expliqué. Sur ces 1.000 créations ponctuelles de postes, "500 sont embauchés pour trois ans renouvelables une fois, les 500 autres pour un an afin de remettre en route la machine à désengorger les 'stocks'" a détaille le ministre.

Déjà confrontée à des retards avant la crise sanitaire, la justice a vu la situation s'aggraver pendant le premier confinement au cours duquel elle s'est arrêtée, et à cause de la grève des avocats début 2020. Au-delà des embauches, Eric Dupond-Moretti a évoqué un "plan d'action" pour améliorer les délais de trainement, en allégeant les protocoles pour les tribunaux. Il vise notamment à favoriser la médiation, lorsque cela est possible, un mode de règlement des litiges qui permet de gagner du temps.