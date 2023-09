Justice : 100 nouveaux postes à la Cour d'appel de Poitiers

Des renforts arrivent à la Cour d'appel de Poitiers. Jeudi 31 août, le ministère de la Justice a détaillé les effectifs de son plan de recrutement prévu d’ici à 2027. Pour la Cour d’appel de Poitiers, ce sont "plus de 100 nouveaux postes" de magistrats, greffiers et attachés de justice qui vont être créés, annonce Sacha Houlié, député Renaissance de la deuxième circonscription de la Vienne.

À la Cour d'appel de Poitiers, "au moins 33 magistrats seront recrutés*, soit une hausse de 18% en 5 ans*", précise l'élu. Par ailleurs, 39 nouveaux greffiers et 28 attachés de justice seront embauchés. Ces postes seront répartis entre les différentes juridictions des tribunaux gérés par la Cour d'appel de Poitiers, à savoir, les tribunaux de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Saintes et les Sables-d'Olonne.

Des recrutements encore insuffisants

Ces recrutements étaient très attendus par la Cour, qui fait face ces dernières années au manque de personnel. Fabienne Averty est représentante de l'Union Syndicale des Magistrats à la Cour d'appel de Poitiers. "C'est une bonne chose. On va dans le bon sens. Mais 33 magistrats en plus, ce n'est pas tant que ça, d'autant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes vacants. Donc ce ne sera pas que des créations de postes. Et on est encore loin des chiffres de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) !".

À l'heure actuelle, 179 magistrats travaillent à la Cour d'appel de Poitiers (siège et parquet confondus), répartis dans les différents tribunaux. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) recommande au minimum 11 parquetiers, 22 juges et 56 greffiers pour 100.000 habitants. En additionnant la population de Poitiers, celle de Niort, de La Rochelle, de La Roche-sur-Yon et de Saintes, "on est encore très loin du compte", explique la représentante syndicale. Par ailleurs, Fabienne Averty regrette également les délais trop longs pour ces créations de postes. "Le garde des Sceaux évoque l'horizon 2027. Ce n'est donc pas immédiat. Et toutes ces personnes, il va falloir les former. Ce n'est pas simple. Mais on est sur la bonne voie."