Justice : 117 postes créés à la cour d'appel de Toulouse d'ici 2027

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a présenté 31 août une première répartition des créations de postes de magistrats, greffiers et attachés de justice dans les ressorts de 36 cours d'appel d'ici 2027, parmi lesquelles celle de Toulouse. Ces créations de 1.500 postes de magistrats, 1.500 greffiers et 1.100 attachés de justice sont prévus dans la loi de programmation 2023-2027 du ministère de la Justice.

ⓘ Publicité

Une quarantaine de magistrats sur 4 départements

Concernant la cour d'appel de Toulouse qui couvre les ressorts de Toulouse, Albi, Castres, Montauban, Foix et Saint-Gaudens, il s'agira de 117 nouveaux postes dont 41 magistrats, 38 greffiers et 38 attachés de justice. Ces derniers sont ce qu'on appelait jusque là les "juristes assistants" qui collaborent avec les magistrats et les agents des greffes. Ces créations de postes vont s'étaler jusqu'en 2027 pour les magistrats et greffiers, 2025 pour les attachés de justice.

Dernièrement, le président du tribunal judiciaire de Toulouse soulignaient qu'il manquait rien que pour la Ville rose "au moins 37 magistrats et 50 greffiers".