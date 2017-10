Laval : un beau-père violeur condamné à six ans de prison ferme

Un Lavallois de 43 ans a été condamné ce mardi après-midi par le tribunal de Laval à six ans d'emprisonnement, pour avoir violé sa belle-fille âgée de 12 ans au moment des faits.

Un homme de 43 ans a été condamné ce mardi après-midi à six ans de prison ferme par le tribunal de Laval. Il y a trois ans, ce Lavallois a violé sa belle-fille de 12 ans à l'époque.

Deux agressions sexuelles en trois mois

Un soir de mai 2015, l'adolescente rentre plus tôt de l'école. Son beau-père monte dans sa chambre, il est ivre, la prend dans ses bras. Puis il la caresse, et la force à pratiquer un acte sexuel. Il laisse l'adolescente en larmes, et la menace. Il lui ordonne de ne rien dire.

Une agression, répétée une deuxième fois deux mois plus tard, en juillet 2015, alors que la mère de la petite fille se rend à un concert. Son beau-père monte de nouveau dans sa chambre, se glisse dans son lit, la caresse, puis repart. L'adolescente ne dit rien, garde le secret, pour protéger ses sœurs. Elle ne veut pas que son beau-père s'en prenne à elles aussi.

Finalement, l'adolescente ose dénoncer son beau-père. C'est en décembre 2015 qu'elle avoue tout à son père.

Six ans de prison ferme

Face au tribunal de Laval, le prévenu reconnaît les faits, et affirme avoir des regrets. "Vous reconnaissez les faits, mais vous ne voyez pas le mal que vous avez fait", lui rétorque la présidente du tribunal. À la barre, le beau-père ne parle finalement que de lui, de ses problèmes de couple, d'alcoolisme et de stress. Il est lui-même père d'une fille du même âge que sa victime. "Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça", affirme t-il, "je ne suis pas attiré par les jeunes filles".

"Tu étais comme un père pour moi".

Aujourd'hui âgée de 15 ans, la victime, entourée par ses proches, a trouvé le courage de venir devant le tribunal, affronter son beau-père. "Tu avais tout pour être heureux. Une maison, une famille. Tu n'as plus rien. Tu étais comme un père pour moi. Tu me considérais comme un jouet. J'ai honte de toi. Tu ne fais plus peur a personne. Tu n'est qu'un égoïste et alcoolique. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. J'espère que tu paieras, que tu souffriras" lance t-elle, courageuse.

"Si je pouvais revenir en arrière, j'effacerai cette journée" soupire le prévenu, renvoyé à la maison d'arrêt de Laval.