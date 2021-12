"Nous sommes épuisés", mobilisation sans précédents des professionnels de la justice de la région

Mobilisation générale pour la justice ce mercredi. Avocats, greffiers et magistrats ont rendez-vous devant les tribunaux pour dénoncer leurs conditions de travail. A Lille, c'est à 13h30 devant le Palais de Justice. A cette occasion, les organisateurs appellent à un renvoi massif des audiences.

Le suicide d'une magistrate de Béthune

"C'est certainement ce suicide qui a conduit à ce que de façon flagrante, ce que nous vivons tous deviennent insupportable", déplore Ludovic Duprey, président de la sixième chambre correctionnelle du tribunal de Lille. Cette magistrate âgée de 29 ans exerçait à Béthune. Elle a commis ce geste en août dernier après avoir alerté sur une grande souffrance au travail.

Pendant sa carrière Ludovic Duprey a été confronté plusieurs fois au suicide ou à des tentatives de suicides de collègues, "et d'une façon assez incroyable, personne n'a jamais remis ça en question. C'est toujours 'ah oui il ou elle a craqué' et puis voilà. Point à la ligne."

Le 23 novembre dernier, 9 magistrats ont réagit en publiant une tribune dans Le Monde, "nous ne voulons pas d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout."

Des audiences à rallonge

Vendredi dernier, une motion a été votée lors d'une assemblée générale au Palais de justice de Lille. Les magistrats et fonctionnaires du tribunal l'ont votée à l'unanimité. Ils ont décidé de limiter la durée des audiences à six heures. "On termine régulièrement à 23 heures, observe Ludovic Duprey. J'ai déjà accueilli des collègues en pleurs avant une audience quand ils prennent connaissance du déroulé de la journée."

C'est dans ce contexte plus que tendu que les juges seront dans les rangs de la mobilisation pour dénoncer des durée de travail journalière de plus de 10 heures, le manque de greffiers, des délais de renvoi de dossiers trop longs. Le personnel judiciaire entend bien alerter à travers ce mouvement qu'ils ne supportent plus de "juger mal et vite".