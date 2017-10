Justice : 170 mineurs délinquants pris en charge à Laval par une unité éducative

Cette unité éducative en milieu ouvert se trouve dans un immeuble de la rue Solférino à Laval. Deux appartements où 12 professionnels s'occupent de mineurs qui ont commis un délit ou un crime, et qui doivent respecter des obligations imposées par le juge des enfants.

Ils ont entre 13 et 18 ans et ont été impliqués dans une bagarre, un vol, dans une affaire de drogue ou encore de mœurs. Ils ont été mis en examen par le juge des enfants et ont été placés sous contrôle judiciaire avant leur procès devant le Tribunal pour enfants. Avant le procès, ces jeunes doivent respecter des obligations et les 7 éducateurs de cette unité sont là pour y veiller.

Les 3F

"Les 3F, c'est les faits, la famille, la formation", Denis est un éducateur de 45 ans. Son rôle c'est déjà de comprendre les faits, pourquoi ce mineur est passé à l'acte. Il faut comprendre le milieu familial dans lequel il vit, c'est souvent ça qui explique les faits : "parfois ces jeunes n'ont plus confiance dans les adultes, nous on est là pour les écouter et leur montrer qu'ils peuvent tout nous dire, on ne les juge pas". Les éducateurs interviennent dans les locaux de l'unité rue Solférino mais aussi et surtout dans les familles. 30% des mineurs pris en charge habitent à Laval, 70% donc sur le reste du département. Les éducateurs aident ces garçons essentiellement à reprendre leur vie en main, collège, lycée ou formation, une vie de famille apaisée. Tout ça pèse bien sûr lors du procès.

Au niveau national, 65% des mineurs pris en charge par la PJJ (la Protection Judiciaire de la Jeunesse) ne récidivent pas. Sachez que cette unité ne prend pas en charge que que les mineurs délinquants, mais aussi les mineurs en danger.

Le bureau de la psychologue de l'unité éducative en milieu ouvert de Laval © Radio France - Stéphanie Denevault