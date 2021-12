Jugés en comparution immédiate devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille, les deux suspects dans l'affaire du vol des vélos de course des mondiaux de Roubaix ont été condamnés à 18 mois de prison ferme.

Justice : 18 mois de prison ferme pour les voleurs de vélos de course des Mondiaux de Roubaix

"Ce ne sont que de petites mains"

Devant la neuvième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille ce vendredi, deux hommes de 18 et 19 ans, originaires d'Europe de l'Est sont entendus dans l'affaire des vélos volés en parallèle des mondiaux de cyclisme de Roubaix. Dans les faits, la nuit du 22 au 23 octobre 2021, vingt-deux vélos de course sur piste, appartenant à l'équipe nationale d'Italie ont été dérobés dans un camion, sur le parking du Mercure Hôtel de Marcq-en-Barœul. montant total du butin, 400.000 €.

Dans cette affaire les deux jeunes pères de famille, bien connue des services de police pour des affaires de vols, ont été identifiés par les enquêteurs grâce à des traces ADN laissées maladroitement dans le fourgon de l'équipe d'Italie. Grâce à leur parcours retracé avec précision via leurs téléphones portables, et grâce à une cafetière, dérobée en même temps que les vélos, et retrouvée chez l'un des deux malfaiteurs.Des erreurs beaucoup trop grossières pour Maitre Stephane Bulto avocat de l'un des prévenus. pour lui, son client porte le poids des incertitudes de l'enquête.

"Ce ne sont que deux gamins qui ont accepté 200 € en espèces pour décharger un camion. Ce ne sont que de petites mains dans cette affaire".

"Quatre autres individus interpellés en Roumanie."

Quelques semaines après le vol, vingt-et-un des vingt-deux vélos volés à l'équipe d'Italie ont été retrouvés en Roumanie, lors d'une perquisition par les autorités Roumaines dans une affaire de trafic de stupéfiants. une découverte qui a eu lieu avant les gardes à vue des deux jeunes hommes interpelés à Besançon et suspecté du vol des vélos. Pour maitre Charles Cogniot, avocat du second prévenu, cet élément aurait dû être pris en compte dans le dossier.

"ce qui est regrettable c'est que le ministère public n'a pas jugé nécessaire de se faire communiquer l'identité de ces personnes. alors même que mon client avait fourni des informations précises sur l'identité des commanditaires présents ce soir-là."

Dans cette affaire, la défense déplore "la volonté d'agir vite" du tribunal. 18 mois de prison ferme ont été retenus sur les 30 requis par le parquet.