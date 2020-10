Justice : 20 ans de prison pour le violeur en série de la forêt de Sénart

Aïssa Zerouati a été condamné jeudi par la cour d'assises de l'Essonne à 20 années de prison. Il était accusé de 32 viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravées en forêt de Sénart entre 1995 et 2000.

Après 20 ans d'enquête et quatre semaines de procès, Aïssa Zerouati a été reconnu coupable jeudi par la cour d'assises de l'Essonne. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il devait répondre de 32 viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravées. Ces agressions ont toutes eu lieu en forêt de Sénart entre 1995 et 2000.

Les femmes, joggeuses ou promeneuses, avaient toutes été victimes de cet homme dans cette forêt située à 25 kilomètres au sud-est de Paris.

Le violeur, qui portait un casque intégral de moto à visière fumée qu'il n'enlevait jamais durant les agressions, a été trahi par des traces ADN. Il simulait une panne de son deux-roues avant de se jeter sur ses victimes qu'il frappait à coups de poing pour les maîtriser.

L'avocat d'Aïssa Zerouati a indiqué jeudi qu'il allait faire appel.