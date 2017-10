Justice : 30 mois de prison pour le conducteur qui avait percuté un groupe de cyclo-sportifs à Changé en avril 2015

Le jeune homme de 25 ans a été jugé cet après-midi (jeudi 19 novembre) pour homicide involontaire. Le 27 avril 2015, il avait fauché des cyclistes du club de Laval Nord sur le chemin des Landes à Changé faisant 1 mort et 12 blessés dont un est aujourd'hui lourdement handicapé.

11 victimes sur le banc des parties civiles et autour d'elles leurs familles, leurs amis. La salle d'audience du Tribunal Correctionnel n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde. Des victimes, les yeux rougis, les visages graves, en larmes, mais surtout silencieuses. Douleur digne de victimes qui n'ont pas pris la parole.

Traumatismes crâniens, pneumothorax, côtes cassés

Le Président du Tribunal a énuméré le nom de chaque victimes et leurs nombreuses blessures. Mais il y a le visible et l'invisible, les blessures psychologiques, les cauchemars, les peurs, les traumatismes, certains ne sont pas remontés sur un vélo depuis deux ans et demi. Et puis il y a deux grands absents. Claude et Serge. Claude, 68 ans, mort 8 jours après l'accident. Il devait se marier avec celle qui partageait sa vie depuis 22 ans. Et Serge, qui a été 3 mois dans le coma, aujourd'hui il est lourdement handicapé, c'est sa femme qui s'occupe de lui jour et nuit _"ce couple a déjà eu son lot de malheurs, une fille décédée à l'âge de 30 ans et un fils malade. La femme de Serge lui a demandé s'il était pas trop malheureux, il lui a dit non parce que tu es avec moi" _Maitre Marie-Aude Morice.

J'aimerais que ce procès est un effet pédagogique, mais j'en doute...le vice-procureur Yann Le Bris

Le prévenu n'a pas le profil du chauffard de la route, il est Lavallois, il a 25 ans, il vit en concubinage, il est papa, il a un travail, il n'a jamais eu affaire à la justice. "Ça n'aurait pas dû arriver, je demande pardon aux victimes" dit-il à la barre, d'une petite voix, timide, lui qui a encore un visage de poupon. Pourtant c'est arrivé, des vies brisées, des familles brisées, par un conducteur qui avait trop bu, qui roulait trop vite, qui n'avait pas changé les pneus lisses de la voiture car il n'avait pas assez d'argent. Il a été condamné à 30 mois de prison dont 18 mois ferme. Son permis a été annulé, il ne pourra pas le repasser avant 6 mois. Les victimes n'ont pas réclamé de dommages et intérêts.