Justice à Rennes : elle réclame le sperme de son mari décédé pour avoir un enfant

Rennes, France

"Il ne faut pas ajouter de la souffrance à sa souffrance", insiste maître David Simon. L'avocat du barreau de Paris était devant le tribunal administratif de Rennes (Ille-et-Vilaine) ce mardi pour aider sa cliente à récupérer les gamètes de son mari défunt. Une procédure interdite par la loi française.

"Ils avaient le projet d'avoir un enfant ensemble"

Ce couple s'est rencontré en 2007. Une histoire banale, jusqu'en 2013, où le mari tombe malade d'un cancer de la moelle osseuse. Un combat difficile qu'il semble remporter en 2014. Mais un an plus tard, il fait une rechute. Face à la maladie, les amoureux restent soudés et n'abandonnent pas leurs projets de vie.

En 2018, ils se disent "oui" devant le maire et tentent plusieurs fécondations in vitro. Une procédure qui fonctionne en février 2019, la jeune femme tombe enceinte. Mais le bonheur est de courte durée pour le couple puisque l'état de santé du futur papa se dégrade sérieusement. D'après l'avocat de la veuve, le couple savait que celui-ci ne connaîtrait pas son futur bébé.

L'homme prend alors l'initiative de laisser des vidéos et des écrits à son futur enfant pour lui expliquer la démarche mais aussi pour lui raconter son histoire. En juillet dernier, il décède. Un drame qui ne s'arrête pas là puisque sa femme perd l'enfant quelques semaines plus tard.

Elle demande donc un accès aux embryons et aux gamètes stockés dans les deux CHU de Rennes et de Caen afin de respecter, selon elle, la dernière volonté de son mari, avoir un enfant ensemble.

"La loi française doit évoluer !"

Cette situation n'est pas une première en France. Une finistérienne a déjà fait un recours devant le Conseil d'Etat pour demander le transfert d'embryons de Brest vers l'Espagne.

Dans cette nouvelle procédure, c'est Maître David Simon qui accompagne la plaignante devant le tribunal administratif de Rennes. Un avocat parisien, coutumier de ce genre d'histoire. En 2016, toujours à Rennes, il a défendu une autre femme dans un cas similaire.

Et pour lui, la justice française doit évoluer et vivre avec son temps : " La loi est très claire, on n'a pas le droit. Ce qui pose d'ailleurs une vraie question éthique et morale puisque dans quelques semaines, la loi bioéthique devrait autoriser la PMA pour les femmes seules. Ça veut dire qu'une femme seule va pouvoir utiliser les gamètes d'un donneur anonyme pour tomber enceinte et aujourd'hui on interdirait à une veuve d'utiliser les gamètes de son mari pour fonder un projet parental construit à deux. Il y a une contradiction. "