Justice : après les annonces du ministre, les magistrats stéphanois espèrent sortir du surmenage

Dans les tribunaux, on espère voir la charge de travail s'alléger, avec notamment l'arrivée de 10.000 nouveaux fonctionnaires de justice d'ici 2027. C'est l'une des annonces jeudi du ministre de la Justice. Eric Dupond-Moretti a listé 60 mesures pour rendre la justice plus efficace et répondre aux problèmes de sous-effectifs. C'est un point essentiel selon Séverine Besse, coordinatrice du pôle civil au tribunal de Saint-Étienne et membre de l'Union syndicale des magistrats.

France Bleu Saint-Étienne : Selon vous est-ce réalisable de réduire les délais pour la justice civile par deux en cinq ans ?

Séverine Besse : Alors je pense que ce serait formidable. La difficulté, c'est que ça fait des années qu'on demande aux magistrats de traiter de plus en plus d'affaires et donc toujours plus vite. Je pense que les Français ont besoin certes d'une justice rendue dans des délais raisonnables, rapides mais surtout de qualité.

C'est quoi un délai raisonnable, sachant que la moyenne aujourd'hui c'est deux ans d'attente ?

Par exemple, à Saint-Étienne, les Français attendent entre six et sept mois pour rencontrer en audience un juge aux affaires familiales. À mon avis, ce n'est pas un délai raisonnable. Et pourtant ce n'est pas le pire en France.

Quand le garde des Sceaux parle de développer la culture de l'amiable, on peut avoir le sentiment que c'est peut-être un recours qui n'est pas assez utilisé. Aujourd'hui, c'est difficile d'éviter les procès au civil ?

Oui, je pense qu'il y a un véritable besoin de justice. Il y a un besoin d'être écouté, entendu par un magistrat qui a du temps et qui n'est pas dans une logique d'abattage. Et c'est la difficulté, notamment des effectifs.

10.000 fonctionnaires de justice devraient être embauchés d'ici 2027, dont 1.500 magistrats. Combien en faudrait-il à Saint-Étienne au tribunal ?

Actuellement, il manque sept magistrats sur un effectif de 48. On est bien en-dessous des besoins. Il y a un dernier groupe de travail qui a travaillé sur l'évaluation des magistrats, qui évalue en décembre 2022 à un doublement des magistrats et pour certaines fonctions, un triplement. À Saint-Étienne, il y a moins de six magistrats - de siège - pour 100.000 habitants et 1,6 du parquet, pour rendre la justice. La moyenne, c'est 10,9 en France et on sait que c'est le double, au bas mot qui serait nécessaire.

"On arrive à une situation critique avec la multiplication d'arrêts de travail"

Pourquoi finalement ces postes sont vacants à Saint-Étienne et dans d'autres juridictions ?

Actuellement, il y a 8.400 magistrats en France. Donc c'est vrai que l'annonce de 1.500 magistrats, on a l'impression que ce n'est pas suffisant, surtout qu'on ne sait même pas combien vont partir en retraite d'ici la fin du quinquennat. Et il y a une difficulté de répartition, mais de toute façon un sous-effectif global sur l'ensemble de la France.

Dans ce contexte que vous nous décrivez, où il y a plus, toujours plus de choses à faire, les jeunes magistrats ont-ils envie de poursuivre dans ce métier ?

Pour l'instant, il n'y a pas de difficultés de recrutement à l'École nationale de la magistrature. Et il y a une position quand même un peu paradoxale : c'est-à-dire qu'on veut des recrutements latéraux et en même temps, on ouvre peu de postes pour ces recrutements. Et par exemple, il y a une dernière réforme qui est entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2023, qui demande le doublement des magistrats. Ce sont les cours criminelles départementales, puisqu'il ne faudra pas seulement deux magistrats pour composer la cour d'assises, mais quatre magistrats pour composer la cour criminelle départementale. À la cour d'appel de Lyon, dont dépend le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, on est obligé de reporter l'application de cette réforme à juin 2023, et on ne sait pas si en juin 2023 on aura les renforts nécessaires puisque les arrivées des nouveaux collègues n'arriveront qu'en septembre.

Avez-vous le sentiment quand-même d'arriver à rendre la justice, à travailler, normalement ?

Non. Actuellement, plusieurs services ont vu leur mode de traitement des affaires dégradé. Le juge d'application des peines notamment, puisqu'il y a deux juges d'application des peines en ce moment au lieu de quatre qui ont été évalués comme besoins.

Les annonces du garde des Sceaux vous donnent-elles toute de même un peu d'espoir ?

La difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'on est arrivé à une situation critique avec la multiplication d'arrêts de travail pour surmenage. Depuis trois ans, on en est à notre troisième arrêt de travail pour surmenage à Saint-Étienne, ce qui est une situation qu'on ne rencontrait pas avant. Les magistrats sont durs à la tâche, ils ne s'arrêtent vraiment au dernier moment. Parce qu'ils connaissent, ils savent les attentes des justiciables qui attendent leur jugement.