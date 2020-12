Justice de proximité : Éric Dupond-Moretti annonce la création de "2.000 lieux dédiés"

"2.000 lieux dédiés" à la justice de proximité seront prochainement créés en France a annoncé le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur franceinfo jeudi. Objectif affiché : "mettre fin au sentiment d'impunité" et apporter une réponse rapide à "la délinquance qui trouble le quotidien des personnes" peut-on lire dans la circulaire transmise par le ministre de la Justice aux procureurs, dont l'AFP a obtenu une copie.

Le document détaille 350 infractions "de faible et moyenne intensité" classées par thème (tapages et nuisances sonores, atteintes à la tranquillité publiques, injures, dégradations, rodéos motorisés, menaces, violences sans incapacité ou inférieure à 8 jours...) pour lesquelles le ministère demande aux procureurs de privilégier "l'alternative aux poursuites".

Privilégier "l'alternative aux poursuites"

Il s'agira par exemple, afin de "répondre dans des délais rapides en évitant un procès", de favoriser le travail non rémunéré ou l'interdiction de paraître là où l'infraction a été commise.

Pour une mise en œuvre rapide de leurs décisions d'orientation vers des alternatives aux poursuites, les procureurs de la République pourront s'appuyer sur davantage de délégués du procureur de la République, devant lesquels les auteurs des faits pourront être déférés ou convoqués. Les délégués du procureur, sortes de petites mains et intermittents de la justice qui sont souvent des retraités, pourront ainsi notifier aux auteurs des faits les décisions prises par les procureurs. Leur nombre devrait doubler, passant de près de 1.000 aujourd'hui à 2.000.

200 millions d'euros

Ces personnels pourront exercer dans plus de 2.000 lieux, créés spécifiquement, en plus des 164 tribunaux judiciaires. "Cet accent sur la proximité s'accompagne de moyens très importants", a insisté le ministère. Un budget de 200 millions d'euros a été alloué à l'embauche de 914 personnes, dont 75% pour la justice pénale et 25% au civil. Les effectifs vont grimper, en moyenne de 5% hors magistrats, jusqu'à 10% dans certaines juridictions, a notamment souligné le ministère auprès de l'AFP.

Ces recrutements doivent permettre de délester magistrats et greffiers de tâches chronophages. Treize millions d'euros vont également permettre de payer les vacations de magistrats honoraires et temporaires, afin de faire grimper le nombre de ces vacations à 300, contre 200 aujourd'hui. Des mesures insuffisantes, estime Ludovic Friat, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire). La plupart des postes annoncés sont des postes de vacataires, "des postes précaires", a-t-il regretté auprès de l'AFP.