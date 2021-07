Justice de proximité : plus d'affaires traitées et des recrutements au tribunal de Rodez

Faire que la petite délinquance du quotidien soit traitée avec la même implication et densité que la grande, c'était l'objectif affiché il y a un an par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il a présenté sa "Justice de proximité". En décembre dernier, les procureurs Généraux et les procureurs de la République recevaient la circulaire relative à sa mise en place. L'heure est désormais au premier bilan, c'était notamment le cas ce vendredi au tribunal de Rodez.

Deux nouveaux délégués du procureur et quatre agents supplémentaires

Le procureur de la République, Olivier Naboulet, a précisé les implications de la mise en place de cette "justice de proximité" sur sa juridiction. Il a évoqué notamment les recrutements. Le département de l'Aveyron compte désormais sept délégués du procureur au lieu de cinq auparavant. Ils se rendent désormais dans les villes de Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue, mais aussi à Espalion, Decazeville et Saint-Afrique. "Concrètement pour le citoyen qui commet une infraction, même si l'on reste dans le spectre bas des infractions, il aura forcément une réponse pénale, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et il n'aura plus à se déplacer loin pour répondre à une convocation. Nous avions un fort taux d'absence auparavant, ce qui n'était pas souhaitable" explique Olivier Naboulet.

En plus des délégués du procureur, quatre agents ont été recrutés au tribunal de Rodez. Ils viennent soutenir le travail des greffiers et du procureur. L'objectif est de réduire les délais dans le traitement des dossiers avec ces moyens supplémentaires. À terme, une réponse pénale pourrait être donnée à certaines infractions en moins de 48h contre trois à quatre mois aujourd'hui.

Augmenter le nombre de dossiers traités

Grâce à ces recrutements et aux nouveaux outils mis en place au tribunal de Rodez dans le cadre de la "justice de proximité", le volume de dossiers traités a été augmenté de 20 % au premier semestre 2021, selon le procureur de la République. Un cinquième agent doit prochainement être embauché. Il s'occupera des dossiers liés aux violences intrafamiliales.