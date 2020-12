Justice des mineurs : le texte divise également en Bourgogne-Franche-Comté

L'Assemblée nationale examine en dernière lecture depuis ce mardi 1er le projet de loi sur la justice des mineurs. Projet de loi initié par Nicole Belloubet en novembre 2018. Désormais le Garde des Sceaux c'est Eric Dupond-Moretti, c'est lui qui porte donc à présent cette réforme très contestée, notamment par les professionnels de l'enfance.

"C'est la fin des ordonnances de 1945" dénonce la FSU

Mathieu Moreau est éducateur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse et représentant régional d'un syndicat proche de la FSU. Pour lui le gouvernement rompt avec les principes de l'ordonnance de 1945 -ce texte qui régit la justice des mineurs en France- par idéologie. Le gouvernement "veut renverser un fondement Républicain en ce qui concerne la prise en charge des jeunes en difficulté pour fonctionner uniquement par la sanction et la probation. On n'est plus du tout dans l'esprit de l'accompagnement éducatif".

"Un débat confisqué" pour les opposants au texte

Pour Mathieu Moreau, ce débat "méritait en outre une autre manière de procéder au plan politique que les ordonnances et les débats à la sauvette à l'Assemblée nationale". Il dénonce "des mesures répressives, des réponses politiques sans réflexion".

Didier Paris à l'Assemblée nationale © Maxppp - Vincent Isore

"Il faut juger plus rapidement ces jeunes" - Didier Paris, député LREM de la Côte-d'Or

Le principal objectif du gouvernement est de rendre plus rapidement la justice plaident les partisans du texte. Aujourd'hui il faut parfois deux ans pour qu'un mineur soit jugé ! Didier Paris est le député LREM de la Ve circonscription de Côte-d'Or. Il est par ailleurs ancien magistrat et membre de la commission des lois à l'Assemblée Nationale.

"Ce texte permettra de pouvoir indemniser les victimes sans attendre" - Didier Paris, député LREM de la Côte-d'Or

"C'est un texte qui vise à simplifier la procédure et à accélérer le jugement. Quand un mineur commet une infraction il comparaît devant le juge pour enfants ce dernier peut le condamner immédiatement. Cela a pour conséquence de pouvoir indemniser les victimes sans attendre mais aussi de placer le jeune sous une surveillance qui peut durer au maximum 9 mois. Au bout de ce laps de temps le délinquant est de nouveau entendu par le tribunal qui va fixer sa peine définitive. Car le pire du pire c'est qu'il y ait trop de temps entre le moment où l'infraction est commise et le jugement."

La future loi appliquée fin mars 2021

C'est ce mercredi et ce jeudi en commission des lois que doivent être présentés et débattus les amendements au sujet de ce projet de loi qui entamera ensuite une navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat et devrait être voté début 2021 pour une application fin mars 2021.