Justice en Isère : "Des jeunes avocats quittent la profession, découragés" alertent les bâtonniers de Grenoble

Pour la première fois de l'histoire, le barreau de Grenoble est dirigé par un binôme, un homme et une femme : Me Jean-Yves Balestas et Me Sylvia Rizzi. Ils ont été investis officiellement ce lundi 17 janvier et ils étaient nos invités ce mardi pour lister leurs priorité dans ce nouveau mandat.

Alors que les Etats généraux de la justice sont contestés par les syndicats, que les manifestations d'avocats et de magistrats se multiplient et que la colère monte face au manque de moyens, le barreau de Grenoble aborde une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois, deux co-bâtonniers ont été investis à la tête du barreau, élus par les avocats pour les représenter. Me Jean-Yves Balestas et Me Sylvia Rizzi constituent se nouveau duo. Les deux co-bâtonniers ont été investis officiellement ce lundi 17 janvier, avec plusieurs défis à relever.

France Bleu Isère : Un binôme pour représenter les avocats, c'est une première. Pourquoi cette décision ?

Jean-Yves Balestas : C'est une première pour le barreau de Grenoble. C'est une volonté des confrère d'affirmer qu'effectivement un barreau, ce sont des hommes et des femmes. Il est important que chaque genre soit représenté et au delà de ça, les institutions judiciaires sont également organisées en binôme : il y a une première présidente, un procureur général, une président du tribunal judiciaire, un procureur du tribunal judiciaire et je pense qu'il fallait la balance en matière de justice.

Au delà de l'affichage de la parité, comment ça se concrétise ?

Sylvia Rizzi : Nous sommes très complémentaires, nous nous connaissons depuis très longtemps. Donc ça va se concrétiser avec un travail partagé. Certaines tâches seront effectuées à deux parce qu'elles nécessitent d'être à deux pour prendre des responsabilités qui sont importantes, d'autres que nous allons nous répartir. Je serai davantage présente dans la vie quotidienne et pour le quotidien de nos confrères et dans les relations avec les magistrats. Jean Yves Balestas sera plus tourné vers le monde économique, le monde politique et la présence de l'avocat dans la cité. Je m'occuperai aussi davantage de la formation.

Vous prenez vos fonctions en pleins Etats Généraux de la Justice, lancés par le ministre, mais jugés insuffisants par les syndicats. Il y a eu de fortes mobilisations récemment, notamment des avocats. Vous sentez une colère chez vos confrères ?

Jean-Yves Balestas : La colère, ce n'est pas le mot. Les professions qui contribuent à l'œuvre de justice - les magistrats, les greffiers, les avocats - analysent en commun la situation : on a besoin de justice, le recours à la justice devient nécessaire et encore plus urgent en période de crise. Mais les moyens ne sont pas là et la réflexion sur l'organisation judiciaire est à reprendre. C'est l'idée du Garde des Sceaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller au delà, c'est à dire ensemble, réfléchir à moins de législation, mais davantage de préparation, plus de moyens aussi pour qu'on travaille ensemble.

Quelles sont les priorités de ce nouveau mandat ?

Sylvia Rizzi : Les priorités de ce nouveau mandat, pour nous deux, c'est de réinsuffler un peu d'enthousiasme dans ce barreau parce que les deux années de crise sanitaire ont bien entendu eu des conséquences sur l'état de la profession, à Grenoble bien entendu, comme partout en France. Nous voulons redonner un peu de dynamisme, réactiver la formation que nous n'avons pas pu assumer pendant deux ans en présentiel, ce qui est toujours bien plus complet. Et puis être présent effectivement dans notre cité, parce que durant ces deux années de crise sanitaire, tout le monde s'est un peu replié sur soi et notre Barreau, un peu comme toutes les entités économiques, a besoin de sortir un peu.

Est ce qu'il y a une spécificité du barreau de Grenoble par rapport à d'autres barreaux ?

Jean-Yves Balestas : Grenoble est la capitale des Alpes. Donc nécessairement, le droit du sport, c'est un point important pour notre barreau. Et puis, la Cour d'appel de Grenoble est reconnue comme la spécialité du droit de l'environnement. C'est donc deux actions qui sont à conduire dans les années à venir. Et effectivement, cela réclame une mobilisation, notamment en termes de formation sur ces thèmes juridiques précis.

Il y a combien d'avocats inscrits au barreau de Grenoble et comment ces effectifs évoluent ?

Sylvia Rizzi : Nous avons une vingtaine de jeunes avocats qui viennent de prêter serment pour rejoindre les 580 avocats du barreau de Grenoble. On va même dire 650 environ avec les avocats honoraires, qui continuent à être présents dans la vie de notre Barreau. C'est donc un barreau important par rapport au bassin économique qui représente le bassin grenoblois, mais très dynamique.

On a sur France Bleu une journée spéciale sur les jeunes aujourd'hui, le barreau de Grenoble attire-t-il les jeunes avocats ?

Jean-Yves Balestas : Le barreau de Grenoble est jeune, il est dynamique, mais pour rentrer dans la profession d'avocat, les diplômes universitaires et l'Ecole d'avocat, ça ne suffit pas. Il faut travailler le quotidien, la pratique. Et ça, c'est le rôle des deux bâtonniers que nous sommes. Nous devons accompagner ces jeunes pour qu'ils aiment cette profession qu'ils ne la quittent pas, parce que malheureusement, par moments, il y a des jeunes qui s'en vont par découragement. On est là pour les aider, pour être des tuteurs.