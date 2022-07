Justice : en sous-effectif, le tribunal de Tours demande des renforts

Lors d'un Conseil de juridiction face à de nombreux élus locaux, lundi 4 juillet, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la république de Tours ont demandé des renforts, en avançant les efforts de ces dernières années : une Justice plus rapide malgré un sous-effectif.

Le nombre de magistrats au tribunal judiciaire de Tours est fortement inférieur à la moyenne nationale, par rapport à la population de sa juridiction, ont révélé devant des élus locaux d'Indre-et-Loire, ce lundi 4 juillet, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la république de Tours. Ils dénoncent une charge de travail trop importante pour les magistrats tourangeaux et demandent des renforts.

On fait des efforts colossaux

- Grégoire Dulin, procureur de la République de Tours

"On a fait un gros effort ces trois dernières années pour accélérer la Justice en Indre-et-Loire et rendre plus de décisions devant le tribunal correctionnel, assure le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin. On a des délais d'audiencement qui sont rapides : entre 90 et 95% personnes comparaissent dans les six mois après avoir commis une infraction."

Tout cela, malgré de faibles effectifs. Pa rapport à la population, il y a moitié moins de magistrats dans la juridiction du tribunal de Tours (l'Indre-et-Loire) que dans les autres juridictions françaises, en moyenne, et un tiers de fonctionnaire de moins au service de greffe. "Aujourd'hui, on est arrivé à un seuil critique, les magistrats et fonctionnaires ne peuvent pas faire plus, poursuit le procureur de la République.