La garde des Sceaux a annoncé ce vendredi avoir choisi François Molins, le procureur de Paris pour diriger le parquet de la plus haute juridiction judiciaire. Il devrait succéder à Jean-Claude Marin comme procureur général près de la Cour de cassation.

Vous connaissez sûrement son visage, rendu tristement célèbre notamment après les attentats de Paris, en janvier 2015 à Charlie Hebdo et le 13 novembre de la même année dans les rues de Paris et au Bataclan. Visage de l'antiterrorisme, François Molins était connu du grand public : après chaque attentats il décrivait les faits et faisait le point sur les derniers éléments d'enquêtes lors de conférences très suivies.

Désigné par la garde des Sceaux Nicole Belloubet ce vendredi, François Molins devrait être le futur procureur général près la Cour de cassation, le plus haut poste du ministère public.

François Molins, 65 ans, va succéder à Jean-Claude Marin.