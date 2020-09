Justice : hausse de 8% du budget l'an prochain, le gouvernement promet 2.450 embauches d'ici fin 2021

"Ce budget est un budget historique, La France n'a pas eu pour sa justice un budget de cette nature depuis plus de vingt-cinq ans", a réagi Eric Dupond-Moretti ce vendredi sur RTL. Invité de "Vous avez la parole" sur France 2, jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une hausse de 8% du budget de la justice pour 2021. Il devrait atteindre 8,2 milliards d'euros, contre 7,5 milliards d'euros en 2020.

950 personnels embauchés dès début 2021

Selon le Garde des Sceaux, cette revalorisation devrait permettre l'embauche de 2.450 personnels d'ici la fin de 2021 et débloquer l'emploi immédiat de "950 personnels qui vont entrer en jeu dès le début de l'année prochaine".

Cet effort financier doit permettre de rendre la justice "plus rapide" a commenté le Premier ministre jeudi soir. "On a besoin d'une police efficace. Mais il me semble que de la qualité de la célérité de la réponse pénale dépend une grande partie de la solution" face à "la progression de la violence", a précisé le chef du gouvernement.

L'annonce de cette hausse budgétaire intervient sur fond de vives tensions entre Eric Dupond-Moretti et les magistrats, qui se sont mobilisés jeudi dans toute la France pour dénoncer l'ouverture d'une enquête administrative contre trois de leurs collègues du Parquet national financier (PNF) et les déclarations jugées "méprisantes" de leur ministre.