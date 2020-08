Justice : Jean Castex annonce la création de 550 emplois en 2021

"Dans la loi de finances 2021, nous allons créer 550 emplois en plus", a annoncé Jean Castex mercredi sur France Inter. Ce seront des postes "de greffiers et de magistrats". Le Premier ministre estime que le service public de la justice fonctionnait "insuffisamment bien", après des mois de juillet et août "pas satisfaisants" en matière de sécurité, annonçant 250 créations de postes dès cette année et 550 l'an prochain.

"Sous le quinquennat de Monsieur Macron, il y aura quand même eu 2.000 emplois de greffiers et magistrats en plus", a assuré Jean Castex qui a noté que "ça ne va pas suffire encore".

Juges de proximité

Jean Castex a également indiqué son souhait d'instaurer des "juges de proximité" qui pourraient traiter et "sanctionner très vite" les "petites infractions pénales, les contraventions, les incivilités qui ne sont quasiment jamais sanctionnées parce que la justice est embouteillée et ne dispose pas des moyens".

"Je ne pourrai pas obtenir des résultats immédiats mais on va tout faire pour mobiliser notre appareil policier et judiciaire", a aussi commenté Jean Castex, qui se dit "très mobilisé" sur la question.