Justice : l'ancien maire d'Hesdin condamné à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics

Il était le plus jeune maire de France, élu maire d'Hesdin, dans le Pas-de-Calais, à 21 ans seulement. Stéphane Sieczkowski-Samier a été condamné, ce lundi 13 avril, à deux ans de prison avec sursis. La Cour d'appel de Douai considère qu'il a bien détourné 114.000 euros des finances de la Ville à son profit personnel.

La peine est donc allégée. En première instance, il avait écopé de trois ans de prison avec sursis. Mais la Cour d'appel maintient les autres condamnations assorties : 15.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

Stéphane Sieczkowski-Samier avait été révoqué en conseil des ministres, quatre ans après son élection. Son parcours politique aura donc été bref, de 2014 à 2018, marqué par des "erreurs de jeunesse", selon son avocat, Me Pierre-Henri Bovis, qui conteste la condamnation de son client : "Je crains que les juges ont plus voulu se payer Sieczkowski, jeune petit prétentieux qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, dit-il. Je pense que c'est plus un délit de sale gueule qu'un fait délictuel."

En faisant appel de son premier jugement, Me Pierre-Henri Bovis reconnaît que Stéphane Sieczkowski-Samier avait deux objectifs : "Laver son honneur", mais aussi tenter d'effacer cette condamnation de son casier judiciaire. En effet, l'ancien maire d'Hesdin termine actuellement ses études de Droit. Il souhaite devenir notaire, et ne pourra pas exercer cette profession sans casier judiciaire vierge.