La cour d'assises de la Gironde a condamné ce vendredi soir un ancien médecin girondin à 12 ans de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles sur des patientes et une fillette de son entourage.

Bordeaux, France

Au terme de cinq jours d'audience à huit clos un ancien médecin de Mérignac et de Quinsac a donc été condamné ce vendredi par la cour d'assises. Il comparaissait pour viols et agressions sexuelles. Sur le banc des victimes : quatre femmes dont deux de ses patientes. La plus jeune, proche de son entourage, avait seulement 11 ans au moment des faits.

L'ex-médecin, puisqu'il a été radié de l'ordre, était en prison depuis déjà plus de trois ans en détention préventive. En plus de sa peine d'emprisonnement il devra également se soumettre à un suivi judiciaire avec obligation de soins pendant cinq ans.

A l'énoncé du verdict les victimes ont fait part de leur soulagement. Maître Franck Dupouy, l'avocat de l'une de ses femmes violées par leur médecin explique que "le prévenu a continué de nier une partie des faits dans le procès, mais la cour a donné raison aux victimes".

L'ex-médecin a 10 jours pour faire appel du verdict.