Le gouvernement a lancé une vaste réflexion sur une nouvelle réforme de la carte judiciaire. Cinq chantiers sont en cours : la réforme numérique, la simplification des procédures pénale et civile, l'organisation judiciaire et l'efficacité des peines. Dans le collimateur de la garde des sceaux, plusieurs cours d'appel à l'activité intermédiaire. La menace pèse sur une centralisation des services vers Lyon, capitale de la nouvelle grande région. Selon les dernières informations, la cour d'appel de Riom ne devrait pas disparaitre complétement (du mois pas immédiatement), mais des transferts de services vers la capitale des Gaules sont envisagés.

L'Auvergne, un désert judiciaire

Plusieurs arguments de poids pèsent en faveur de son maintien de plein exercice. D'abord, la cour d'appel de Riom couvre les quatre départements auvergnats. Soit près d'un million 300 000 justiciables potentiels. Imaginez un Cantalien devant défendre son dossier en appel à Lyon. Il lui faudra plus de quatre heures de voiture pour s'y rendre. Tout comme son avocat. Autre atout riomois, l'activité y est importante et cette cour est qualifiée de "performante" puisque 76% des affaires sont traitées en moins d'un an. C'est un résultat supérieur à la moyenne nationale.

L'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand appelle à une MOBILISATION CITOYENNE LE VENDREDI 15 DÉCEMBRE A 11 HEURES A LA COUR D'APPEL DE RIOM pour le maintien et le renforcement d'une cour d'appel de plein exercice à Riom.#justicedelaissee#territoireabandonnepic.twitter.com/sFmDDQHFRq — ORDRE DES AVOCATS 63 (@ordreavocats63) December 14, 2017

De nombreux élus ont d'ores et déjà apporté leur soutien aux avocats et magistrats auvergnats mobilisés. C'est le cas par exemple de la député socialiste du Puy-de-Dôme, Christine Pirès Beaune, qui a interpellé la Garde des Sceaux cette semaine à l'Assemblée Nationale. Les premières conclusions du projet de réforme judiciaire devraient être rendues à la mi-janvier.

Assemblée Nationale @cpiresbeaune interroge le Gouvernement sur l’avenir de la Cour d’Appel de #Riom en insistant sur la nécessité du maintien d’une Cour de plein exercice. @lamontagne_riom@AssembleeNatpic.twitter.com/isJyItByMd — François Cheville (@fcheville) December 12, 2017

