Justice : La légalisation du CBD inquiète les magistrats de Pau et Tarbes.

Le Conseil d'État a été formel, le CBD n'est pas un psychotrope et ne peut pas être interdit. C'est donc tout à fait légal d'en consommer avant de conduire. Pourtant, il arrive que certaines fumeurs de CBD se retrouvent positifs aux tests de dépistage de cannabis de la police. Les policiers suivent alors la procédure : confiscation du permis de conduire et garde à vue en attendant le passage devant le juge. C'est là que les choses se compliquent, pour l'instant il n'existe aucune procédure judiciaire qui traite de ce cas précis, c'est donc au juge de trancher, au risque de créer des décisions contradictoires d'une juridiction à une autre.

"Les prévenus nous disent qu'ils n'ont pas consommé de cannabis, mais du CBD [...] on se base sur le dosage de THC (la molécule psychotrope du cannabis, présente en infime mesure dans le CBD), mais on ne connait pas le dosage frontière" s'inquiète Jean-Pierre Boucher, président du tribunal de Pau, pour qui le problème se pose de plus en plus souvent. Comment faire la différence entre la prise d'un produit légal et reconnu et celle d'un psychotrope très dangereux au volant. Pour l'instant, certains magistrats partent du principe que le doute qui subsiste doit profiter au prévenu et entrainer leur libération. Pour d'autre, les tests de la police font force de Loi et doivent mener à la condamnation.

"Si j'étais avocat, je ferais pareil"

On peut s'attendre à ce que la défense profite de ce "flou" juridique dans les prochaines affaires de conduite sous stupéfiants. "C'est parfaitement normal, si j'étais avocat, je ferais pareil [...] l'incertitude en matière judiciaire ce n'est jamais bon. les citoyens doivent savoir ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas" déplore le président du tribunal. Si aucune solution n'est trouvée, il faudra attendre le pourvoi d'une des affaires à la Cour de cassation pour qu'elle s'inscrive dans la jurisprudence, mais cela prendra du temps.