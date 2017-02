Justice : le barreau de Paris transforme les candidats à la présidentielle en hommes préhistoriques

Le barreau de Paris interpelle les candidats à la présidentielle en les caricaturant. Comme la justice, les voilà fossilisés, revenus à l’âge de pierre, à l'âge du feu, au temps des dinosaures ou dans une ère de glaciation. La campagne du barreau, pour un Pacte de justice, a commencé mardi.

Le barreau de Paris choisit l'humour pour interpeller les candidats à la présidentielle et "sauver un système judiciaire à bout de souffle". Pour les faire réagir et les conduire à faire des propositions concrètes "pour une justice plus proche, plus humaine et plus efficace", il vient de publier cinq affiches où les candidats semblent tout droits sortis de la préhistoire.

François Fillon / Benoît Hamon - Barreau de Paris

Pour les convaincre de signer un Pacte de Justice, la campagne étonnante du barreau de Paris transforme les six principaux candidats en femme et hommes préhistoriques. Ces affiches saisissantes illustrent un slogan en forme de question : "Notre justice vit-elle encore à l'âge de pierre ?"

Le barreau de Paris, qui regroupe près de 29.000 avocat,s soit presque la moitié de la profession en France, souhaite que les candidats signent un Pacte de Justice.

Avec ce Pacte, les candidats s'engageraient à multiplier par deux le nombre de juges, à développer des passerelles entre la profession de magistrat et celle d'avocat. Il propose aussi entre autre, de réformer le financement de l'aide juridictionnelle pour "garantir l'accès à la justice des citoyens les plus modestes", de mettre en place un crédit d'impôt pour l'accès à la justice. Il demande aussi que le droit à l’assistance d'un avocat pour tous soit instauré ou encore qu'une véritable indépendance des magistrats du Parquet soit assurée.

Emmanuel Macron - Bareau de Paris

On ne sait pas si les candidats présents sur les affiches ont réagi.