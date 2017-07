Coup de massue en appel pour 755 mineurs du bassin houiller qui réclamaient la reconnaissance du préjudice d'anxiété

Les "gueules noires" réclamaient la reconnaissance de leur préjudice d'anxiété. La cour d'appel de Metz les a déboutées. Les mineurs avaient pourtant obtenu gain de cause en première instance.

La cour d'appel de Metz a débouté, ce vendredi 7 juillet, 755 anciens mineurs lorrains exposés à des produits dangereux. Ils réclamaient une reconnaissance plus large de leur préjudice d'anxiété.

Les mineurs ont accueilli la nouvelle comme un choc. ils étaient une cinquantaine, venus en bus de Freyming Merlebach, pour attendre la décision devant la cour d'appel de Metz. C'est leur délégué CFDT, François Dosso, mégaphone à la main, qui leur a annoncé que la justice les déboutait de leur demande : "nous avons perdu sur toute la ligne " leur a-t-il dit avec un voix emprunte à la fois de colère et d'émotion lorsqu'il a évoqué la mort de 25 de leurs camarades depuis juin 2013, date à laquelle leur combat a débuté.

Les mineurs dénoncent un scandale judiciaire

Des anciennes gueules noires ont immédiatement laissé éclaté leur colère, dénonçant une honte, un scandale pour la justice. C'est un jugement d'autant plus inattendu que le conseil des prudhommes de Forbach leur avait accordé ce préjudice d'anxiété et 1000 euros chacun pour avoir été exposé à des produits toxiques et cancérogènes. Ils avaient estimé que ce n’était pas assez, et en appel, le 12 mai dernier à Metz, le parquet s'était rangé de leur côté. La cour d'appel en a décidé autrement estimant notamment que Charbonnage de France avait pris toutes les mesures nécessaires de protection des mineurs. Ils sont abattus mais promettent de continuer le combat devant la cour de cassation : "nous ne mourrons pas en silence" leur a promis leur délégué syndical.