Nancy, France

La cité judiciaire de Nancy a-t-elle les moyens de travailler correctement ? Des représentants du personnel de l'institution nancéienne estiment que ce n'est plus le cas depuis des années. Diligentée par le ministère de la Justice, la mission d'inspection, qui débute cette semaine, devrait permettre de clarifier les choses.

"On aura enfin une vision objective", estime une magistrate, qui préfère éviter tout autre commentaire en attendant les conclusions de l'audit...

Une équipe de sept inspecteurs va passer deux semaines à Nancy. Les représentants du personnel judiciaire qui en ont fait la demande seront reçus discrètement. La mission d'audit épluchera aussi les procédures et l'organisation de la cité judiciaire. L'objectif est double : déterminer les causes du malaise et préconiser des solutions.

Un malaise déjà ancien

Il y a quatre ans, l'ancien président du tribunal nancéien, Roland Esch, se plaignait déjà d'un budget de fonctionnement insuffisant. Un chantier a été lancé, fin 2015, pour rénover la cité judiciaire de Nancy, construite à la fin des années 70. Pour restaurer l'isolation et l'étanchéité du bâtiment, 5 millions d'euros ont été programmés sur cinq ans. Le désamiantage des locaux est aussi dans les plans. Voilà pour l'aspect matériel.

Sur le plan humain, la souffrance au travail marque le quotidien de la cité judiciaire de Nancy depuis plusieurs années. Malgré la création de 9 postes administratifs et une rallonge budgétaire de 300 000 euros, en fin d'année dernière, les journées sont difficiles et les citoyens en attente d'un jugement le ressentent.

Absentéisme massif et problèmes d'organisation

La cité judiciaire de Nancy a connu un véritable trou noir l'année dernière : jusqu'à 20% des effectifs absents en même temps, des arrêts maladie à répétition, des burn-out, le président du tribunal en poste ayant lui-même pris du recul... Certaines audiences se sont terminées après minuit, et des dossiers d'instruction complexes ont été retardés sévèrement.

On est confiant dans les résultats que pourra donner cette inspection" (Eric Marchal, de l'UNSA)

La situation se serait améliorée, aux dires du président par intérim du tribunal de grande instance de Nancy, Pascal Bridey, interrogé par France Bleu Sud Lorraine, le 5 février dernier. Mais tout n'est pas réglé, selon Maurice Schreyer, représentant de la CFDT-Justice à Nancy, qui juge "positive" cette inspection de fonctionnement, "même si cela peut être un moment difficile à vivre pour tout le monde".

Des raisons structurelles expliquent aussi les difficultés. Plusieurs sources confirment que des services entiers sont sous-dotés depuis longtemps, notamment aux affaires familiales ou à l'application des peines.

Le bâtiment de la cité judiciaire de Nancy date de 1980. Près de 200 personnes y travaillent. © Radio France - Laurent Watrin

La cité judiciaire de Nancy emploie quelque 60 magistrats et près de 120 greffiers. Ces derniers assurent le traitement de nombreux dossiers. Trop nombreux, selon les syndicats qui réclament des moyens supplémentaires. Les sons de cloche diffèrent en ce qui concerne les retards de dossiers. Certaines voix évoquent jusqu'à 1 200 jugements non exécutés, d'autres réfutent ce chiffre, estimant que les délais de traitement ont diminué fortement depuis les postes pourvus récemment.

Deux postes restent vacants au niveau des greffes, affirment les syndicats. "Personne ne peut prévoir l'évolution des affaires et des contentieux, notamment avec les réformes annoncées", souligne Eric Marchal, représentant du syndicat UNSA, lui-même employé au service informatique de la juridiction.

Eric Marchal, représentant de l'UNSA-Justice. Copier

Le remède ne repose probablement pas uniquement sur des moyens supplémentaires. "Nous avons eu aussi des problèmes d'organisation et de gestion, il faut le reconnaître", nuance le président intérimaire du tribunal de grande instance, Pascal Bridey.

L'inspection lancée ce lundi 12 mars devrait permettre de faire la part des choses. Le rapport final de cette mission d'audit redonnera peut-être le moral aux "troupes judiciaires" de Nancy.