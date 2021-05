Le père de famille haut-viennois qui, en janvier dernier, avait été interpellé par le GIGN après avoir menacé sa famille et s'être retranché chez lui plusieurs heures à son domicile de Cussac a été condamné ce mardi à six mois de prison avec sursis,

Justice : le "forcené de Cussac" condamné à six de prison avec sursis

Le père de famille qui, en janvier dernier, avait été interpellé par le GIGN après s'être retranché chez lui plusieurs heures à son domicile de Cussac (Haute-Vienne) a été condamné ce mardi à six mois de prison avec sursis, a-t-on appris de source judiciaire.

L'homme était jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), c'est-à-dire la procédure du "plaider-coupable". Lors des faits, il avait menacé sa femme et ses deux filles avec une arme, au cours d'une soirée sur fond d'alcool et de violences conjugales, avant de rester retranché chez lui plusieurs heures avec la fillette la plus jeune, âgée de trois ans.

Il avait fallu l'intervention du GIGN et de longues heures de négociations pour le convaincre de se rendre. Au final, personne n'avait été blessé. Outre sa condamnation à six mois de prison avec sursis, l'homme devra aussi se faire soigner et suivre un stage sur les violences conjugales.